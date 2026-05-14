João Pessoa já ultrapassa em 11% a média histórica de chuvas de maio em menos de duas semanas

Chuvas desta terça-feira (28/05) causaram alagamentos em ruas de João Pessoa. TV Cabo Branco

João Pessoa já ultrapassou em 11% a média histórica de chuvas para o mês de maio, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até esta segunda-feira (11), a capital paraibana registrou 313,2 milímetros de precipitação, volume superior à média histórica do mês, que é de 282 milímetros.

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Desde o início do mês, a Paraíba tem sofrido com os transtornos causados por fortes chuvas. Com o alto nível de precipitação, 30 municípios declararam situação de emergência, aulas foram interrompidas e várias famílias sofreram perdas materiais.

Segundo a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH), 2.374 pessoas ficaram desalojadas e 93 ficaram desabrigadas na Paraíba. A informação foi divulgada em um relatório que também detalhou que 102.359 pessoas foram afetadas diretamente pelas chuvas.

Por conta dos danos materiais, a Prefeitura de João Pessoa lançou alguns programas com condições especiais para a população afetada pelas chuvas. Dentre as iniciativas estão:

Programa ‘Cuidar do Lar’: auxilia na reforma de imóveis menos danificados.

auxilia na reforma de imóveis menos danificados. Programa ‘Compra Assistida’: garante a compra de um imóvel de até R$ 115 mil no local que a família escolher.

garante a compra de um imóvel de até R$ 115 mil no local que a família escolher. Programa ‘Eu Posso’: disponibiliza uma linha de crédito para pessoas que tiveram seus pequenos negócios prejudicados pelas chuvas.

Alerta do Inmet

O Inmet emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para a Paraíba, nesta segunda-feira (11). Os avisos indicam ‘perigo potencial’ e ‘perigo’ na escala do órgão e estão válidos até as 23h59 de hoje (11).

Mais de 100 municípios foram afetados pelo aviso. De acordo com o órgão, as chuvas podem chegar de 30 a 60 milímetros por hora com ventos de até 100 km/h.

Em caso de problemas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.