Velório do Papa Francisco: César Tralli ao vivo no Jornal Hoje traz atualizações de última hora sobre o funeral

O velório do Papa Francisco tem sido um dos eventos mais emocionantes e aguardados para os fiéis ao redor do mundo. Durante a edição do Jornal Hoje, desta quinta-feira (24), César Tralli, enviado especial da Globo ao Vaticano, compartilhou informações de última hora sobre o funeral do líder da Igreja Católica, que comoveu milhões de pessoas globalmente.

Horários de visitação estendidos devido à grande demanda

César Tralli trouxe notícias sobre a enorme demanda de visitantes que buscavam prestar suas homenagens ao papa Francisco na Basílica de São Pedro. Para atender à quantidade expressiva de fiéis, o Vaticano decidiu estender o horário de visitação. A previsão inicial era que o acesso ao corpo do papa fosse encerrado à meia-noite, mas, devido ao fluxo contínuo, as portas permaneceram abertas até mais tarde. Por volta das 21h (horário de Brasília), ainda havia milhares de pessoas na fila, dispostas a enfrentar longas horas de espera para se despedir de um dos maiores líderes religiosos do mundo.

Tranquilidade após o caos das filas

Na edição do Jornal Hoje, César Tralli comentou sobre a situação nos arredores do Vaticano. A situação que, no dia anterior, havia sido marcada por filas de até oito horas, estava bem mais tranquila nesta quinta-feira. “As filas diminuíram bastante, não sei se foi a chuva, mas fato é que não está aquela confusão que estava ontem”, disse o jornalista, aliviando as preocupações sobre o impacto da aglomeração de fiéis no local.

O legado de Papa Francisco

A comoção global em torno da despedida do papa Francisco reflete o impacto do seu legado. Conhecido por sua postura progressista em questões sociais, além de ser uma voz de esperança para muitos dentro da Igreja Católica, o papa Francisco sempre buscou promover o diálogo e a inclusão. A extensão do horário de visitação foi uma medida necessária para garantir que o maior número possível de fiéis pudesse se despedir de um líder espiritual que marcou uma era.

A cobertura do funeral do papa Francisco segue sendo um momento de união e respeito, e o trabalho de jornalistas como César Tralli tem sido fundamental para levar informações de última hora sobre esse evento de grande importância para o mundo.

Irmã do Papa Francisco: A Verdade Por Trás da Distância de 12 Anos

Após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, um dos temas que mais chamou atenção do público foi o seu vínculo com María Elena Bergoglio, sua única irmã viva. Aos 77 anos, María vive em Buenos Aires, em uma instituição religiosa sob os cuidados de freiras, devido à sua saúde debilitada. Mas por que, durante mais de uma década, ela e seu irmão não se encontraram pessoalmente?

Uma Separação Marcada pela Missão Papal

O Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, deixou de visitar sua terra natal desde que foi eleito como líder da Igreja Católica em março de 2013. Desde então, sua missão como pontífice o manteve ocupado no Vaticano, impedindo qualquer retorno à Argentina.

O último encontro entre Francisco e sua irmã ocorreu antes de sua eleição. Desde então, mesmo distantes fisicamente, os dois mantinham contato constante por telefone e por meio de cartas. María Elena revelou em entrevistas que acompanhou com emoção a eleição do irmão, e que a ligação fraterna permaneceu forte apesar da distância.

Saúde Impediu Reencontro

Logo após a eleição de Francisco, María tirou passaporte com a intenção de viajar até Roma e reencontrar o irmão. No entanto, sua condição clínica frágil impossibilitou o deslocamento internacional. Essa limitação foi um dos principais motivos para o distanciamento presencial entre os dois.

Ainda assim, María nunca deixou de expressar seu carinho pelo irmão. Ela recordava com saudade os momentos que passavam em família, as refeições compartilhadas e a forte ligação emocional desde a infância.

A Última Representante da Família Bergoglio

Papa Francisco era o mais velho entre cinco irmãos: Oscar, Marta Regina, Alberto e María Elena. Com a morte dos demais, María passou a ser a única sobrevivente entre os filhos de Regina e Mario Bergoglio. Mesmo fora dos holofotes, ela sempre se manteve reservada, respeitando o papel do irmão como líder religioso mundial.

Irmã do Papa Francisco: Um Vínculo Que Resiste ao Tempo

O caso de María Elena e Papa Francisco mostra que o amor familiar pode superar até as maiores distâncias e obstáculos. Apesar de não terem se visto nos últimos 12 anos, os irmãos mantiveram uma conexão constante, regada por fé, carinho e respeito mútuo.

A história da irmã do Papa Francisco também lança luz sobre o lado humano de figuras públicas: mesmo as mais altas autoridades da Igreja têm laços afetivos profundos e histórias marcadas por sacrifícios pessoais.

Papa Francisco morre aos 88 anos vítima de infecção respiratória: entenda os sintomas e o que causou sua morte

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e primeiro pontífice latino-americano, faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, após complicações causadas por uma infecção respiratória. A informação foi oficialmente confirmada pelo Vaticano e comoveu fiéis e líderes mundiais, marcando o fim de uma era de transformações e aproximação da Igreja com temas sociais.

Nos últimos anos, Jorge Mario Bergoglio enfrentava diversos problemas de saúde, tendo sido internado algumas vezes devido a dificuldades respiratórias. Apesar do estado frágil, Francisco manteve sua agenda até os momentos finais, incluindo um último compromisso com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, na véspera da celebração de Páscoa. No Domingo de Páscoa, fez uma rápida aparição na sacada da Basílica de São Pedro, onde saudou os fiéis e preferiu que sua tradicional mensagem “Urbi et Orbi” fosse lida por um assessor.

Sintomas da infecção respiratória que levou à morte do Papa

A infecção respiratória é uma condição bastante comum, mas pode se tornar grave — especialmente em idosos e pessoas com histórico de doenças pulmonares. No caso do Papa Francisco, os sintomas se intensificaram rapidamente nos últimos dias. Segundo especialistas, os principais sinais da doença incluem:

Tosse persistente (geralmente com catarro);

Febre alta;

Dificuldade para respirar;

Chiado no peito;

Dor no peito, especialmente ao respirar profundamente;

Fadiga extrema;

Batimentos cardíacos acelerados.

Infecções respiratórias podem ser causadas por vírus, bactérias ou até fungos, sendo mais perigosas em pacientes imunocomprometidos. Francisco, que já havia sofrido com infecções pulmonares anteriores, estava em estado de alerta desde 2023 e, em 2024, chegou a declarar que “já estava tudo pronto para seu funeral”, demonstrando consciência sobre o avanço de sua condição.

Um pontificado histórico

Eleito em 2013, o Papa Francisco ficou conhecido pela simplicidade, carisma e posicionamentos progressistas. Defensor dos pobres, do meio ambiente e do diálogo inter-religioso, conquistou respeito e admiração dentro e fora da Igreja. Em vida, pediu que seu funeral fosse simples, com cerimônias discretas e sem exposições públicas do corpo fora do caixão — uma decisão que será respeitada pelo Vaticano.

A morte do Papa abre caminho para o início do processo de sucessão, com a convocação do conclave nos próximos dias. Enquanto isso, fiéis do mundo inteiro prestam homenagens àquele que será lembrado como um dos papas mais humanos e acessíveis da história recente da Igreja Católica.

