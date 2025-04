Crianças e adolescentes de residenciais da Prefeitura interpretam espetáculo ‘Jesus habita em mim’

Moradores de residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa estão encenando o espetáculo teatral ‘Jesus habita em mim’. No início da noite desta quinta-feira (24), foi a vez do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, receber a encenação da Paixão de Cristo. A iniciativa da Secretaria de Habitação Social (Semhab) tem como objetivo promover a integração entre os jovens através do teatro e aproveitar o momento para reforçar a fé e a espiritualidade entre as pessoas.

O espetáculo já foi apresentado na noite da quarta-feira (23) no Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, e nesta sexta-feira (25) será encenado na sede da Secretaria de Habitação Social, no bairro Jaguaribe. Já na próxima terça-feira (29), a apresentação acontecerá no Residencial Quilombola Hélio Miguel da Silva, em Paratibe. O espetáculo ‘Jesus habita em mim’ faz parte do projeto social desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa com as famílias contempladas com uma moradia pelo Programa Habitacional do Município.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, disse que o espetáculo está sendo um sucesso aproveitando para parabenizar todo o elenco, que é formado por crianças e adolescentes moradores dos Residenciais Vista Alegre e Vista do Verde, com a participação de alunos da Escola Municipal Anayde Beiriz, que cedeu o espaço para os ensaios e foi uma grande parceira nesse projeto, agradecendo a direção da escola pela colaboração. “O teatro está sendo um instrumento de inclusão no programa social da Semhab, já que esses jovens já participaram de outros espetáculos, como o Auto de Natal, O Mágico de Oz e agora a Paixão de Cristo”, afirmou.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, contou que é gratificante ver o resultado de um trabalho com o engajamento da comunidade, fazendo do teatro um momento para gerar memórias naquelas pessoas, tanto para os jovens moradores que fazem parte do elenco, como para aqueles que ficam na plateia assistindo ao espetáculo. “O prefeito Cícero Lucena é um incentivador deste tipo de projeto, que promove a inclusão social através da arte, levando atividades culturais para dentro dos residenciais”, destacou.

O espetáculo – ‘Jesus habita em mim’ foi escrito e é dirigido pela atriz e diretora teatral Letícia Rodrigues e conta a história de um grupo de crianças que se reúne para criar uma obra de arte que represente um momento específico da Paixão de Cristo, como a anunciação, o batismo de João Batista, a bem-aventurança e a Santa Ceia. Outra cena bonita é quando Verônica limpa o rosto de Jesus no caminho do calvário, a Morte de Judas, e a morte de Jesus nos braços de Maria como na obra do artista Michelangelo no quadro a Pietà, terminando com a ressurreição de Jesus Cristo.

O espetáculo tem aproximadamente 30 minutos de duração e a narração é do Anjo Gabriel, que é interpretado pela estudante Gabriella Brito. Jesus Cristo é vivido por Davi Lucas Ribeiro e a personagem Maria interpretada por Lorena Sophia Castro Alves. “Esse foi um trabalho muito gratificante, pelo apoio que recebeu da Semhab, dos diretores e da equipe técnica e social e, principalmente, pelo empenho do elenco que fez tudo durante os ensaios e tem feito o melhor durante as apresentações”, frisou Letícia Rodrigues.