Última Parcial da Enquete UOL REVELA quem ganha o BBB25, Guilherme, João Pedro ou Renata

Enquete BBB25: Renata lidera com folga e pode ser a campeã da edição histórica

A grande final do Big Brother Brasil 25 acontece nesta terça-feira, 22 de abril, e o clima de expectativa já toma conta das redes sociais. Com três participantes do grupo Pipoca na disputa – Guilherme, João Pedro e Renata – o reality chega ao fim celebrando os 25 anos de trajetória com uma decisão 100% anônima, algo que se repete pela segunda vez consecutiva.

A eliminação da atriz Vitória Strada no último domingo (20) consolidou o domínio dos Pipocas nesta temporada. Desde a estreia dos Camarotes no BBB20, essa é apenas a segunda final composta exclusivamente por participantes sem fama prévia. No ano passado, Davi levou o prêmio em uma disputa contra Matteus e Isabelle, marcando uma mudança no gosto do público.

Pipocas ganham protagonismo absoluto no BBB25

Na edição comemorativa de 25 anos, a força do grupo Pipoca foi novamente evidenciada. Cada finalista construiu sua trajetória ao lado de um ente querido, reforçando laços emocionais com o público:

Guilherme dividiu o início da experiência com sua sogra, Delma;

dividiu o início da experiência com sua sogra, Delma; Renata iniciou a jornada com a amiga Eva e protagonizou momentos de superação;

iniciou a jornada com a amiga Eva e protagonizou momentos de superação; João Pedro, por sua vez, entrou com o irmão gêmeo, João Gabriel, e trilhou um caminho mais discreto, porém consistente.

O trio conquistou o carinho da audiência com histórias simples, reais e cheias de emoção – algo que parece ter pesado na hora do voto popular.

Parcial da enquete UOL aponta Renata como favorita ao prêmio

De acordo com a mais recente parcial da enquete do portal UOL, Renata desponta como a favorita do público com 61,01% dos votos. Guilherme aparece em segundo lugar com 26,76%, enquanto João Pedro ocupa a terceira posição com 12,23%. Vale lembrar que essas enquetes não têm valor oficial, mas frequentemente refletem tendências que se confirmam na votação final da TV Globo.

O resultado será revelado ao vivo nesta terça-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt, em uma edição que promete fortes emoções e homenagens marcantes às temporadas passadas.

Público celebra a volta às origens do reality

A ausência de Camarotes entre os finalistas tem sido vista por muitos como um retorno às origens do programa, em que anônimos conquistavam espaço e visibilidade com suas histórias genuínas. A tendência pode, inclusive, influenciar o formato das próximas edições.

Quem será o grande campeão do BBB25? A decisão está nas mãos do público, e o Brasil inteiro está de olho no resultado desta noite histórica.

Final do BBB 25: Guilherme, Renata ou João? Quem será o campeão do reality show mais assistido do Brasil

O Big Brother Brasil 25 está chegando ao fim e promete fortes emoções na noite desta terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Após mais de 90 dias de confinamento, o público agora terá que decidir quem leva o prêmio milionário para casa: Guilherme Vilar, João Pedro ou Renata Saldanha. A decisão está nas mãos dos telespectadores e a votação já está aberta no portal iBahia.

Guilherme Vilar conquistou sua vaga na grande final ao vencer a decisiva Prova do Finalista, demonstrando habilidade e concentração. João Pedro e Renata Saldanha, por sua vez, garantiram suas presenças ao sobreviverem ao último Paredão da edição, que eliminou a atriz Vitória Strada com 54,52% dos votos, após um paredão que superou 88 milhões de votos computados.

A trajetória dos finalistas

Guilherme Vilar foi um dos participantes mais consistentes da temporada. Com poucas passagens pelo Paredão, ele se destacou por seu jogo estratégico e por manter boas relações dentro da casa. Sua vitória na prova final o colocou em vantagem e reforçou sua imagem de jogador forte.

João Pedro teve uma jornada marcada por altos e baixos. Embora tenha enfrentado algumas rejeições e acusações de comportamento polêmico, especialmente após críticas do namorado de Vitória Strada, o brother conseguiu mobilizar uma base sólida de fãs que o manteve firme até o último dia.

Renata Saldanha é considerada a surpresa da edição. Com um perfil mais discreto, ela cresceu ao longo do programa e conquistou o carinho do público por sua autenticidade e postura tranquila. Apesar de ter somado apenas 6,56% dos votos no último Paredão, muitos enxergam nela uma candidata com chances reais de vitória.

Vitória Strada: a eliminação que surpreendeu

A saída de Vitória Strada pegou muitos de surpresa. Considerada uma das favoritas em vários momentos do jogo, ela foi sete vezes ao Paredão e demonstrou resiliência, embora não tenha vencido nenhuma Prova do Anjo. Sua participação dividiu opiniões e, ao final, a torcida acabou não sendo suficiente para garantir sua presença na final.

Quem será o campeão?

Com personalidades distintas e estratégias diferentes, Guilherme, João e Renata representam perfis diversos de jogadores e atraem públicos específicos. A disputa promete ser acirrada até os últimos segundos. O vencedor será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt na TV Globo.

O público pode continuar votando no seu favorito por meio da enquete oficial do Gshow. Resta saber quem conquistou mais corações fora da casa e levará o grande prêmio do BBB 25.

RENATA 45%

GUILHERME 45%

JP10%

Renata desabafa após desistência em prova do finalista na Enquete BBB25: “O Brasil se esforçou tanto para me deixar aqui”

Na reta final do Big Brother Brasil 25, um momento de emoção marcou os últimos dias da casa mais vigiada do país. A participante Renata, que conquistou o carinho do público ao longo da temporada, abriu o coração nesta sexta-feira (18), após ser eliminada da Prova do Finalista.

A disputa de resistência, que durou cerca de 12 horas, exigiu o máximo dos brothers. Apesar da garra, Renata optou por desistir da prova, dando a vitória a Guilherme, que garantiu sua vaga no top 3 e o tão desejado carro oferecido como prêmio.

Em conversa com Vitória Strada no Quarto Anos 50, Renata revelou sua frustração e tristeza por não ter conseguido conquistar o automóvel que tanto sonhava. “O Brasil se esforçou tanto para me deixar aqui… Sei nem o que dizer”, desabafou, visivelmente emocionada.

Sonho adiado, mas não apagado

Antes mesmo de entrar no confinamento, Renata já dizia que um de seus maiores desejos era ganhar um carro. A prova era simbólica para ela, que via no prêmio uma realização pessoal significativa. O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais, onde fãs e internautas expressaram apoio e reconhecimento à trajetória da sister.

Vitória consola e exalta trajetória de Renata

Vitória, que também integra o Top 4 do reality, tentou levantar o ânimo da amiga com palavras de incentivo. Segundo a atriz, Renata será lembrada não por perder uma prova, mas por sua garra, autenticidade e força demonstradas ao longo do programa. “Muita gente se inspirou em você, Renata. Isso é o que importa de verdade”, afirmou.

O gesto comoveu os fãs do reality, que enalteceram o carinho e a união entre as duas sisters, em contraste com a tensão dos últimos dias de jogo.

A reta final do BBB25

Com Guilherme garantido na final após vencer a última prova, resta agora saber quem ocupará as demais vagas no pódio da edição. Renata, mesmo abalada, segue no jogo e ainda pode surpreender nas votações populares.

O BBB25 caminha para sua conclusão com fortes emoções, estratégias intensas e desfechos inesperados. A trajetória de Renata já está marcada como uma das mais sinceras da temporada.

Guilherme garante vaga na final do BBB25 e sai do reality com verdadeira fortuna acumulada

Guilherme está oficialmente na final do Big Brother Brasil 25 e, mesmo antes do anúncio do grande vencedor, o brother já coleciona uma série de conquistas dentro do programa que o colocam como um dos participantes mais bem-sucedidos da edição. Aos 27 anos, o fisioterapeuta já acumula uma verdadeira fortuna em prêmios e está entre os favoritos do público.

Premiação acumulada ao longo da temporada

Durante sua trajetória no BBB25, Guilherme venceu duas Provas do Líder, uma Prova do Anjo e, mais recentemente, a Prova do Finalista — considerada uma das mais exigentes da temporada. Com esses feitos, o brother garantiu:

Um apartamento avaliado em R$ 260 mil

avaliado em Um carro de cerca de R$ 160 mil

de cerca de R$ 50 mil em dinheiro, conquistados em ações promocionais dos patrocinadores

Esses valores, somados, já ultrapassam os R$ 470 mil, independentemente do resultado da grande final. A quantia representa um retorno considerável para quem sonhava em entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Prêmios ainda em disputa

Como finalista, Guilherme também tem garantido um prêmio extra dependendo da colocação final:

R$ 50 mil se terminar em terceiro lugar

se terminar em R$ 150 mil se for o vice-campeão

se for o R$ 2,72 milhões caso se consagre campeão, o maior prêmio da história do programa até hoje

Última Prova foi decisiva e premiada

A Prova do Finalista, vencida por Guilherme, foi uma disputa de resistência que garantiu mais do que a vaga na final: ele também levou para casa um Chevrolet Spark EUV, carro elétrico avaliado em valor de mercado. O participante Diogo Almeida, que também participou da disputa, ganhou um Equinox Turbo 2025, avaliado em R$ 280 mil.

Reta final com expectativas em alta

Agora, Guilherme aguarda o resultado do último paredão da temporada, que definirá quem serão seus adversários na grande final. Com o favoritismo em alta nas redes sociais, ele chega forte na disputa pelo título de campeão.

Independentemente do desfecho, a participação de Guilherme no BBB25 já é considerada uma das mais lucrativas e memoráveis, consolidando o brother como um dos grandes nomes desta edição.

Último Paredão do BBB25: Eliminação acontece neste domingo, dia 20 de abril

A reta final do BBB25 está pegando fogo! Neste domingo, 20 de abril, o público descobrirá quem será o último eliminado da temporada, dois dias antes da grande final. Após vencer a decisiva prova de resistência, Guilherme garantiu sua vaga na final, deixando Renata, João Pedro e Vitória Strada na berlinda.

A disputa entre os três emparedados tem mobilizado os fãs nas redes sociais e nas tradicionais enquetes, que apontam um cenário acirrado entre João Pedro e Vitória Strada, com Renata aparecendo como a menos votada para sair, o que reforça sua força no jogo.

Enquetes mostram resultado apertado entre João Pedro e Vitória

De acordo com a enquete do site Notícias da TV, João Pedro lidera as intenções de eliminação com 41,89% dos votos, enquanto Vitória Strada aparece logo atrás com 40,16%, mostrando que a diferença é mínima e qualquer voto pode ser decisivo. Renata, com 17,95%, aparece com menor risco de sair.

Já no levantamento do jornal O Povo, a situação se inverte: Vitória lidera a rejeição com 39,38%, seguida por João Pedro com 37%, e Renata novamente na terceira colocação, com 23,32%. Esses dados mostram que a eliminação deste domingo segue totalmente indefinida.

Votação oficial acontece no Gshow

A definição de quem deixa a casa virá apenas com a votação oficial no Gshow, onde o público pode escolher seu eliminado por meio do Voto Único e do Voto da Torcida. Essas duas modalidades combinadas podem surpreender, pois nem sempre refletem o que mostram as enquetes online.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciará ao vivo o resultado durante o programa de domingo, e a tensão promete ser alta. O eliminado sairá da disputa deixando o caminho livre para o trio finalista que lutará pelo prêmio milionário do BBB25.

BBB25: Web acusa Guilherme de trapaça na Prova do Finalista e pede desclassificação imediata

A reta final do BBB25 ganhou contornos de polêmica na madrugada desta sexta-feira (18), após uma possível infração cometida por Guilherme durante a Prova do Finalista. A disputa de resistência, que já dura mais de onze horas, testa os limites físicos e emocionais dos participantes restantes — agora reduzidos a apenas dois: Guilherme e Renata.

A dinâmica ocorre sobre uma plataforma giratória, onde os brothers enfrentam vento, calor e chuva. Vitória e João Pedro desistiram após longas horas de prova, deixando a decisão entre os dois finalistas restantes. No entanto, o comportamento de Guilherme antes mesmo do início oficial da prova está gerando revolta nas redes sociais.

Internautas apontam infração nas regras

De acordo com diversas publicações no X (antigo Twitter), Guilherme teria vestido uma segunda blusa sobre a primeira após a explicação das regras feita por Tadeu Schmidt, algo que poderia configurar uma vantagem indevida. A alteração de vestimenta fora do prazo estipulado pelas normas da prova tem sido considerada por muitos como uma tentativa de burlar o regulamento.

“Tá podendo trapacear agora?”, questionou um internauta indignado. Outro foi mais direto: “GUILHERME DESCLASSIFICADO JÁ! Ele infringiu uma regra da prova do finalista!!” A hashtag #GuilhermeDesclassificado começou a ganhar força durante a manhã, refletindo o descontentamento de parte do público com a suposta irregularidade.

Produção do BBB ainda não se pronunciou

Até o momento, a produção da TV Globo não fez nenhum pronunciamento oficial sobre a atitude de Guilherme. O silêncio apenas aumenta a tensão dos fãs do reality, que cobram transparência e imparcialidade na reta final do programa. Com a final marcada para os próximos dias, a permanência ou não de Guilherme na disputa pode impactar diretamente a credibilidade do BBB25.

Expectativa cresce com o desfecho da prova

Enquanto isso, a resistência dos finalistas impressiona. Guilherme e Renata seguem firmes na prova, resistindo às adversidades. Porém, a possível desclassificação de Guilherme por trapaça pode mudar o rumo do jogo completamente — inclusive colocando Renata diretamente na final.

Nas redes sociais, cresce a mobilização dos fãs que exigem uma resposta clara da produção: a regra foi ou não quebrada? E, se sim, haverá consequências?

Resta aguardar as próximas horas para saber se a prova continuará sem alterações ou se Guilherme será mesmo eliminado da competição por infração às regras.

Enquete BBB25: Diego Hypolito, Renata ou Vitória Strada? Parcial indica favorito para sair no 18º Paredão

Na reta final do Big Brother Brasil 25, o clima dentro da casa tem sido cada vez mais intenso, e o 18º Paredão promete fortes emoções. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão na berlinda e disputam a preferência do público. No entanto, uma nova parcial da enquete realizada pelo UOL aponta para uma possível eliminação do ex-ginasta olímpico.

Diego se isola e preocupa os colegas

Na madrugada desta quarta-feira, 16 de abril, os ânimos se exaltaram no confinamento. Em um momento delicado, Diego foi encontrado sozinho na despensa por Vitória Strada, Guilherme, Renata e João Pedro. Sentado no chão, visivelmente abatido, ele surpreendeu os colegas, que rapidamente demonstraram preocupação e tentaram consolá-lo.

Guilherme revelou que só entrou na despensa porque acreditava que Diego não estaria lá, já que é um ambiente mais reservado. João Pedro questionou o sumiço do amigo, enquanto Vitória, com um tom afetuoso, se agachou e procurou entender o que ele sentia. Diego, por sua vez, desabafou dizendo estar decepcionado consigo mesmo, principalmente após o desempenho fraco na última Prova do Líder.

Palavras de apoio e reflexão emocional

Os participantes não pouparam palavras para tentar animar Diego. João Pedro relembrou suas conquistas no esporte, ressaltando que ele é um campeão mundial. Vitória foi além, propondo um exercício de empatia: “Se fosse eu nessa situação, você sentiria vergonha de mim?” – questionou ela, incentivando o colega a se enxergar com mais gentileza.

Renata também tentou suavizar a situação, afirmando que imprevistos acontecem com qualquer um. Apesar do apoio, Diego demonstrou estar firme em sua frustração, deixando claro que o desconforto não era direcionado a nenhum colega de confinamento.

Nova parcial aponta Diego como o mais votado para sair

Em meio ao cenário emocional, o resultado parcial da enquete do UOL pode agravar ainda mais a situação de Diego. Segundo os dados mais recentes, ele lidera com 51,22% dos votos para sair. Renata aparece na sequência com 44,92%, enquanto Vitória Strada é a menos votada, com apenas 3,86%.

Embora não seja um indicativo oficial, a enquete costuma refletir tendências entre os internautas e fãs do programa. Caso o resultado se mantenha, Diego Hypolito poderá se despedir do reality show ainda nesta semana.

A votação segue aberta no Gshow até a noite da eliminação, e o público continua a definir os rumos do jogo.

Enquete BBB25: Delma, Renata ou Guilherme? Veja quem lidera a votação para sair no Paredão desta terça (15)

O Big Brother Brasil 25 se aproxima da reta final e mais um paredão movimenta o jogo nesta semana. Disputando a preferência do público nesta terça-feira (15), os participantes Delma, Renata e Guilherme estão no foco das atenções. A votação está acirrada, mas as parciais das enquetes já dão sinais de quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com a enquete atualizada do portal UOL, Delma lidera a rejeição com 53,41% dos votos para sair. Renata aparece na segunda posição com 37,38%, enquanto Guilherme é o menos votado, com apenas 9,21%, sinalizando forte favoritismo e estabilidade no jogo.

Renata desabafa e se defende após dinâmica ao vivo

A noite de segunda-feira (14) foi marcada por uma dinâmica intensa e emocional no programa. Durante uma atividade em que os participantes precisaram avaliar pontos fortes e fracos uns dos outros, Renata se sentiu atingida pelas críticas feitas por Delma e Guilherme. Visivelmente abalada, a bailarina caiu no choro e desabafou com João Pedro.

Renata se disse injustiçada pelos comentários que apontaram que seu protagonismo teria surgido apenas após um embate com Aline. Para ela, sua trajetória foi construída com coragem, posicionamentos claros e envolvimento nas principais discussões da casa. A sister ainda afirmou que seus esforços foram minimizados durante a dinâmica.

Delma é a mais ameaçada do 17º Paredão

Apesar das críticas, o público parece mais inclinado a eliminar Delma, que se isolou em diversos momentos da casa e acumulou desentendimentos com outros participantes. A alta taxa de rejeição indica que o jogo da participante pode estar perto do fim.

Enquanto isso, Guilherme ganha força e mostra consistência no reality. Com apenas 9% da intenção de votos para sair, o brother surge como um dos favoritos da temporada.

Resultado oficial será anunciado ao vivo na Globo, na noite de hoje (15), com apresentação de Tadeu Schmidt.

BBB25 – Irmão de Renata revela conversa com Maike após eliminação: “Teve a chance de se desculpar”

A reta final do Big Brother Brasil 25 está pegando fogo, e Renata encara mais um paredão decisivo, desta vez contra Vinícius e Vitória Strada. Enquanto isso, fora da casa, sua família tem demonstrado total apoio à bailarina. Rafael, irmão da sister, falou com o Gshow sobre os bastidores da torcida e revelou detalhes de um encontro que teve com Maike, ex-BBB e ex-affair de Renata no programa.

“Paredão é sempre um momento delicado, mas estamos confiantes. A família está votando muito, mobilizando fãs e amigos. Sabemos do potencial dela e queremos vê-la na final”, disse Rafael. Ele ainda comentou sobre o desafio que Renata enfrenta com a ausência de aliados e sem a imunidade do anjo, o que a torna um alvo fácil nos últimos dias da competição.

Encontro no hotel e pedido de desculpas

Após a saída de Maike do programa, ele e Rafael se encontraram rapidamente no hotel reservado pela produção para os eliminados. Segundo o irmão de Renata, o ex-brother não perdeu tempo e fez questão de pedir desculpas: “Ele se mostrou bastante arrependido e pediu desculpas sinceras. Disse que nunca quis prejudicar ou causar desconforto para a Renata lá dentro. Acreditei nas palavras dele e acho que foi importante esse gesto”, relatou Rafael.

O encontro parece ter trazido certo alívio à família de Renata, que acompanhou de perto a polêmica relação dos dois durante o confinamento. Rafael ainda completou dizendo que acredita em um reencontro mais tranquilo entre os dois após o fim do reality. “Eles vão ter tempo para conversar melhor e colocar tudo em pratos limpos”, afirmou.

Maike ainda acredita no romance

Do lado de fora, Maike já declarou que seus sentimentos por Renata são reais. “Eu estou apaixonado. A conexão foi verdadeira pra mim. Quero conversar com ela quando sair, entender como ela se sente, mas tenho vontade de continuar essa história aqui fora”, disse ele em entrevista após sua eliminação.

Ele também relembrou a despedida com emoção: “Na hora de sair, ela me abraçou e disse que estava tudo bem. Mas a gente sabe que aqui fora as coisas são diferentes. Quero muito poder conversar com ela e entender se temos chance de seguir juntos”.

Agora, os fãs aguardam ansiosamente o desfecho do paredão e, principalmente, o futuro desse possível casal pós-BBB. A pergunta que fica no ar é: será que Renata dará uma nova chance ao romance fora das câmeras?

Enquete BBB25: Quem Sai no 17º Paredão?

O Big Brother Brasil 25 está chegando a sua reta final, e o suspense em torno de quem será o próximo eliminado está aumentando. No último domingo, 13 de abril, Vinícius foi eliminado após receber 52,69% dos votos no 16º Paredão, em uma disputa emocionante contra Renata e Vitória Strada. A saída de Vinícius marcou o fim de sua trajetória no programa, que foi marcada por superação e afeto.

Após essa eliminação, um novo Paredão foi formado e, até o momento, as enquetes indicam que o jogo está acirrado. De acordo com uma pesquisa realizada pelo UOL, Delma é a favorita para deixar o programa, com 44,19% dos votos. Em seguida, Renata aparece com 32,31%, e Guilherme figura em terceiro lugar com 23,5%.

A formação do 17º Paredão teve início logo após a eliminação de Vinícius, quando os participantes participaram de dinâmicas e votações. Durante a última Prova do Anjo, Vinícius venceu e entregou a imunidade para sua amiga Delma, livrando-a da berlinda. João Pedro, o Líder da semana, indicou Vitória Strada para o Paredão, e, após os votos no Confessionário, Vinícius foi o mais votado, somando quatro votos e garantindo sua vaga na disputa pela permanência.

O próximo eliminado será decidido pelo público, e a expectativa é grande para ver quem continuará na corrida pela final do programa.

Quem você acha que vai sair do BBB25? Participe da enquete e acompanhe as atualizações!

Enquete BBB 25: Parcial Indica Quem Sai no 16º Paredão

A disputa no Big Brother Brasil 25 segue acirrada, e o 16º paredão está marcado para domingo (13). Renata Saldanha, Vinícius Nascimento e Vitória Strada estão na berlinda, com o público decidindo quem deve deixar a casa nesta reta final do reality.

O paredão foi formado na noite de sexta-feira (11), durante o programa ao vivo. Antes de escolher quem indicaria ao paredão, o líder João Pedro Siqueira pediu que Vinícius imunizasse um colega. Como prometido, o brother escolheu Joselma Silva para a proteção. Vitória foi indicada por João Pedro, com a justificativa de ser uma adversária com quem já teve embates no jogo, enquanto Vinícius recebeu votos da casa, resultando também em sua ida para o paredão.

Votação da Casa:

Diego Hypolito – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Joselma Silva – Diego Hypolito

– Diego Hypolito Vitória Strada – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Vinícius Nascimento – Diego Hypolito

– Diego Hypolito Guilherme Albuquerque – Vinícius Nascimento

– Vinícius Nascimento Renata Saldanha – Vinícius Nascimento

O público pode votar de duas formas: pelo Único, que permite um voto por CPF, e o Torcida, que permite votar diversas vezes. A média dos votos dessas duas modalidades determinará quem sairá do jogo. Vale ressaltar que a enquete realizada pelo Notícias da TV não tem caráter científico, mas sim como uma representação das tendências de parte dos telespectadores.

Como Participar da Enquete:

Clique no link da enquete do Notícias da TV e acompanhe a parcial de como está a votação no 16º paredão.

O resultado final será revelado por Tadeu Schmidt no domingo (13), ao vivo, no programa.

Vinícius Vence Prova do Anjo no BBB 25 e Imuniza Delma

Na noite desta quinta-feira (10), Vinícius garantiu a vitória na Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25 e, como prêmio, teve o poder de imunizar um dos participantes. O escolhido foi Delma, que agora está livre do risco de ser eliminada no 16º Paredão da edição.

Vinícius, que já estava se destacando dentro da casa, teve a oportunidade de reforçar suas alianças e garantir a segurança de Delma, que pode ser uma peça-chave para o seu jogo. A decisão veio após uma disputa acirrada entre os participantes, que buscavam a tão sonhada imunidade. A prova testou a habilidade e a resistência dos jogadores, e Vinícius soube se destacar, colocando seus concorrentes para trás.

A eliminação de Renata, que foi emparedada pelo vencedor da Prova do Líder, João Pedro, promete ser um grande momento na edição. A votação segue aberta no Gshow, e a torcida do público está dividida, com a disputa acirrada entre Renata e Vinícius, com Vitória Strada ainda na berlinda.

O resultado da eliminação será conhecido ao vivo, no programa deste domingo (13), onde será revelado quem deixará a casa mais vigiada do Brasil. A participação do público, por meio da votação no Gshow, tem sido um fator determinante nas decisões, com o apoio das torcidas fazendo a diferença.

Acompanhe todas as atualizações e detalhes sobre o BBB 25 aqui no Bem Paraná, com cobertura completa de tudo o que acontece no programa.

Quem deve ser o eliminado do 15º Paredão do BBB25, segundo enquete atualizada

O Big Brother Brasil 25 se aproxima da reta final e as emoções seguem intensas. Após a saída de João Gabriel no último paredão, com 51,95% dos votos, o público já acompanha com atenção o novo embate entre Maike, Renata e Vinícius no 15º paredão da temporada. A eliminação acontece na próxima quinta-feira, dia 11 de abril, e promete movimentar ainda mais os ânimos dentro da casa mais vigiada do país.

João Gabriel, natural de Buriti Alegre (GO), deixou a disputa de forma emocionante. Querido pelos colegas e conhecido pelo carisma, o ex-brother protagonizou momentos marcantes no jogo, mas não resistiu à força da votação popular contra Diego Hypolito e Vitória Strada.

Logo após sua saída, a dinâmica do programa seguiu em ritmo acelerado. Guilherme venceu a prova do líder e indicou Maike diretamente ao paredão, alegando sua força em provas de resistência. Na votação aberta, Renata foi a mais votada pelos colegas da casa, somando quatro votos. Com direito ao contragolpe, Maike puxou Vinícius para completar o trio da berlinda.

Parciais indicam rejeição a Vinícius

De acordo com a enquete mais recente, Vinícius lidera as intenções de voto para sair, com 50,08% da rejeição. Maike aparece em seguida, com 45,52%, enquanto Renata desponta como a menos ameaçada, somando apenas 4,40% dos votos. Apesar da proximidade entre os dois mais votados, a tendência indica que Vinícius será o próximo eliminado, caso os números se confirmem na votação oficial da TV Globo.

O clima dentro da casa é de tensão e estratégia. Cada voto começa a pesar ainda mais à medida que o prêmio milionário se aproxima. Maike e Vinícius já protagonizaram atritos durante o jogo, o que pode influenciar nas decisões do público. Já Renata tem construído uma trajetória mais discreta, o que pode estar contribuindo para sua baixa rejeição.

Com o resultado marcado para a noite de quinta-feira (11), o paredão promete definir os rumos finais do BBB25. Os fãs do reality seguem divididos nas redes sociais, enquanto os emparedados tentam conquistar o público em seus últimos dias de permanência.

