onde acompanhar, escalações e arbitragem

Treze e Santa Cruz medem forças neste domingo (20), em jogo válido pela 1ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, no Grupo 3. A bola vai rolar às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. As equipes entram em campo na estreia da competição após viverem momentos semelhantes em seus respectivos campeonatos estaduais.

Semifinalista no Campeonato Paraibano Unipê 2025, o Treze chega pressionado para disputar a Série D no ano do seu centenário. Mesmo avançando ao mata-mata, o Galo não apresentou um bom desempenho no estadual. Para a 4ª divisão nacional, o Alvinegro — que já teve Renatinho Potiguar e Marcelo Martelotte à beira do gramado nesta temporada — terá o técnico Felipe Surian no comando da equipe. Antes da estreia contra o Santa Cruz, o treinador testou o elenco na vitória por 2 a 1 sobre o Iguatu e na derrota por 1 a 0 diante do Sergipe.

Os visitantes chegam à estreia na Série D em um contexto semelhante ao do Treze. Após conquistar uma das melhores campanhas na 1ª fase do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz acabou eliminado na semifinal para o Sport. Assim como o Galo, a Cobra Coral também trocou de técnico para a disputa da 4ª divisão nacional: com o desligamento de Itamar Schülle, Marcelo Cabo assume a equipe na sequência da temporada. O Tricolor vem de um amistoso contra o ABC, no qual foi derrotado por 1 a 0.

Data, horário e local de Treze x Santa Cruz

Dia: 20 de abril

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x Santa Cruz

Onde assistir: Canal Goat

Onde acompanhar : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance.

Últimas escalações

TREZE : Igor Rayan; Van, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho; Wellington Cézar, Esquerdinha e Dione; Wandson, Cesinha e Schutz. Técnico : Felipe Surian.

: Igor Rayan; Van, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho; Wellington Cézar, Esquerdinha e Dione; Wandson, Cesinha e Schutz. : Felipe Surian. SANTA CRUZ : Felipe Alves; Yuri Ferraz, Matheus Vinícius, Eurico e Rodrigues; Pedro Favela, Wagner Balotelli e João Pedro; Thiaguinho, João Diogo e Thiago Galhardo. Técnico : Marcelo Cabo.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Treze

Segunda-feira (14):

O elenco do Treze se reapresenta no Estádio Amigão, no período da tarde, após o amistoso contra o Sergipe.

