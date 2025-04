Prefeitura disponibiliza atendimento ginecológico e serviços de beleza às mulheres vítimas de violência

Mulheres assistidas pelo Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra e pela Ronda Maria da Penha tiveram acesso a atendimento ginecológico especial e serviços de beleza e estética, nesta quarta-feira (09). O serviço foi disponibilizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM). As profissionais do Centro de Referência também tiveram acesso aos serviços.

“Hoje realizamos uma ação importante. Foi um dia muito produtivo. Nós estamos muito felizes com o resultado. As mulheres fizeram unha, sobrancelha, limpeza de pele e essa é uma das nossas funções no trabalho. Tornar a vida dessas mulheres que enfrentam a violência um pouco mais leve. E hoje foi um dia de materializar um pouco esse desejo”, enfatizou Juliana Dantas, secretária executiva de Políticas Públicas para as Mulheres.

Os atendimentos aconteceram durante todo o dia. Dentre os serviços disponíveis foram oferecidos atendimento médico com ginecologista, aferição da pressão, manicure, sobrancelhas, cabeleireiro, massoterapia, dentre outros.

A indígena Josefa Pereira, foi uma das mulheres atendidas e adorou os serviços oferecidos. “Fui tratada, bem cuidada e renovada hoje”. No passado ela foi vítima de violência sexual e por isso buscou o atendimento no Centro de Referência. “Elas me apoiaram cuidando do meu psicológico. Cuidam da gente com tanto amor, que digo que são a nossa segunda família”.

Kallyne Vitória, estudante do serviço social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), está fazendo seu estágio obrigatório no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. “O atendimento de hoje foi uma ação da prefeitura para as profissionais e usuárias. Os serviços para essa ação foi uma escuta com a ginecologista, um enfermeiro para verificar a pressão, e as profissionais da área da beleza. Recorri ao ginecológico. Era algo que eu queria fazer, então como o serviço veio para o Centro de Referência, fiz e fui bem atendida”.

No Centro de Referência, Kallyne está tendo oportunidade de ter experiência na sua área profissional. “É o meu primeiro contato com a prática da profissão que quero seguir. No momento estou na observação. Vejo as demandas, o que está acontecendo. Tenho contato com as mulheres vítimas de violência, no atendimento inicial com a equipe multiprofissional – assistente social, advogada e psicóloga. Fico perto da assistente social, que é minha supervisora, me identifico para as assistidas saberem quem eu sou. Elas fazem o seu relato e vejo como a equipe se posiciona diante das demandas”, conta.

O Centro de Referência funciona como um espaço de acolhimento às mulheres, onde recebem orientação e são encaminhadas para a rede de atendimento, que dispõe de equipe multiprofissional, com atendimento psicológico, jurídico, social e terapêutico.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher

197 – Polícia Civil

190 – Polícia Militar

153 – Ronda Maria da Penha

0800-283-3883 – Canal de acolhimento do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra e durante a semana, de segunda a sexta-feira, (83) 98695-3549 e, das 8h às 17h, pelo telefone (83) 3213-7359.