Matheus Cunha desperta interesse de mais três clubes da Premier League, diz imprensa inglesa

O atacante brasileiro Matheus Cunha está na mira de quatro clubes da Premier League. Além do Wolverhampton, agora quem tem interesse no jogador de 23 anos é Aston Villa, Everton e Leeds United, segundo a imprensa inglesa. A informação é do site 90min UK.

O destino do jogador deve ser mesmo o futebol inglês. Segundo a publicação, agentes dos atletas foram contatados pelos quatro times. O Wolverhampton foi o primeiro e era o favorito a levar o atacante para o país, mas agora vai ter que lidar com uma concorrência interna.

Matheus Cunha passa férias em sua terra natal, João Pessoa, e tem contrato com o Atlético de Madrid, onde acabou sendo mais reserva do que titular na última temporada.

O brasileiro de 23 anos foi contratado pelo clube espanhol junto ao Hertha Berlim há um ano e meio, por cerca de 26 milhões de euros. Teve uma primeira temporada melhor e mais atuando que a segunda, quando acabou sendo reserva para Luís Suárez, que já saiu do clube espanhol.

