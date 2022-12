Promoção à Saúde

João Pessoa amplia ações de assistência e promove vacinação contra Covid-19 neste sábado

16/12/2022 | 17:00 | 64

Ampliando a assistência e o cuidado da população pessoense, neste sábado (17), a Prefeitura de João Pessoa segue com a oferta de vacinação em diversos serviços pela cidade. Serão disponibilizadas 30 salas de vacinas localizadas nas Unidades de Saúde da Família que estarão abertas das 8h às 12h. O Mangabeira Shopping, também estará com o ponto de apoio excluso para vacinação de rotina e das campanhas – Covid-19 e Influenza, no período das 8h às 16h.

As doses das vacinas contra Covid-19 são destinadas a todos os públicos a partir dos três anos de idade, sem necessidade de agendamento, além das crianças de seis meses até dois anos que tenham alguma comorbidade. Para este público, a vacinação é domiciliar, por meio de agendamento, através dos números (83) 98600-4815 e 3212-3371, no período das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. É necessário entregar laudo ou declaração médica, que conste o CID da doença.

Para saber quando buscar a segunda dose ou a dose de reforço, basta conferir a data marcada no cartão de vacinação ou ficar atento aos intervalos. Quem recebe a Pfizer pediátrica, deve cumprir o intervalo de 60 dias, entre a D1 e D2.

Já quem foi vacinado com a Coronavac, cumpre o intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Para a dose de reforço do público com idades a partir de 12 anos, é necessário o intervalo de quatro meses da segunda dose. O mesmo intervalo deve ser observado e seguido para o segundo reforço (4ª dose), que também deve ser de quatro meses, apenas para o público acima de 30 anos.

Para ter acesso à primeira dose da vacina, a partir dos 12 anos, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Centro de Imunização – O CMI, localizado no bairro da Torre funciona todos dos dias, sobretudo, nos finais de semana, no período das 8h às 12h, é destinado exclusivamente para vacinação de profilaxia da raiva humana e a vacina dT de urgência (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por mamíferos (cães, gatos, morcegos, entre outros animais agressivos).

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (17):

Unidades de Saúde da FamíliaHorários: 8h às 12h

– Vacinação sem agendamento

Distrito Sanitário I– USF Integrada Cruz das Armas I

– USF Integrada Funcionários I

– USF Integrada Nova Conquista

– USF Integrada Indústrias I

– USF Integrada Verde Vida

Distrito Sanitário II– USF Mudança de Vida– USF Grotão– USF Integrada Geisel– USF Integrada Espaço Saúde– USF Integrada Unindo Vidas– USF Rangel 1Distrito Sanitário III– USF Integrada José Américo– USF Integrada Mangabeira– USF Integrada Ipiranga– USF Parque do Sol– USF Integrada Cidade Verde– USF Integrada Nova Esperança

Distrito Sanitário IV– USF Alto do Céu integrada– USF Tambiá– USF Roger integrado– USF Mandacaru 7 e ipês– USF Matinha 2 e Paulo Afonso

– USF Viver Bem

Distrito Sanitário V– USF Bessa– USF Bancários Integrada– USF Altiplano Integrada– USF São José Integrada– USF Torre Integrada– USF Santa Clara Integrada

EXCLUSIVAMENTE para vacinação – Covid-19, Influenza e Rotina– Mangabeira Shopping (drive-thru e pedestres)

Horários: 8h às 16h (sem agendamento)