São João 2025 de Campina Grande já tem R$ 7,8 milhões garantidos em recursos federais

(Foto: Leydson Jackson)

A edição 2025 do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, já começa a ganhar forma — e com um importante reforço financeiro. É que foram garantidos R$ 7,8 milhões em patrocínios públicos vindos de instituições federais, assegurados por meio de articulações políticas em Brasília.

A viabilização dos valores teve a articulação do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que destacou a importância do evento para a economia local. “O São João é o nosso segundo Natal. Um motor para o turismo e para a renda de milhares de famílias”, afirmou.

Os recursos virão de diferentes fontes: R$ 1,4 milhão do Banco do Brasil, R$ 1,4 milhão da Caixa Econômica Federal, R$ 1 milhão do Ministério do Turismo, R$ 500 mil do Banco do Nordeste, R$ 3,1 milhões da Petrobras e mais R$ 400 mil destinados exclusivamente à Vila Sítio São João.

Desde 2013, o São João de Campina é realizado por meio de uma parceria público-privada (PPP), modelo que tira do município a responsabilidade de custear diretamente a festa. Com isso, a prefeitura consegue preservar o orçamento público, enquanto o setor privado e os patrocínios públicos mantêm a estrutura e a grandeza do evento.

Considerado um dos maiores festejos populares do país, o São João de Campina Grande movimenta a economia regional, atrai turistas de todas as partes do Brasil e do exterior, gera empregos e fortalece o setor cultural e criativo.

Texto: Pedro Pereira