João Azevêdo participa de Assembleia do Consórcio Nordeste e de audiência em Ministério para tratar de investimentos em segurança hídrica

O governador João Azevêdo cumpriu agenda, nesta quarta-feira (9), em Brasília, ocasião em que participou da 2ª Assembleia Geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e de audiência no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR).

Na reunião do Consórcio Nordeste, os governadores da região trataram sobre soluções para garantir o melhor aproveitamento da produção de energia limpa, visando impulsionar a industrialização e o desenvolvimento sustentável da região.

Os gestores também discutiram o lançamento da chamada pública da Nova Indústria Brasil; o Plano de Transformação Ecológica e Festival de Economia Solidária; a preparação estratégica para a COP30; e o calendário de eventos “BNDES Perto de Você”. Eles ainda trataram de pautas legislativas com o objetivo de garantir a aprovação de projetos estratégicos no Congresso Nacional. A reunião contou com a presença do presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta.

No MDR, o governador João Azevêdo se reuniu com o ministro Waldez Góes. Na audiência, eles dialogaram sobre o andamento de obras hídricas inseridas no novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Dentre as obras discutidas estão a implantação da 3ª adutora de Água Bruta, em Campina Grande, com investimentos de R$ 192,3 milhões; implantação do sistema adutor do Brejo, que irá beneficiar os municípios de Esperança, Remígio, Arara, Casserengue, Solânea e Bananeiras, com investimentos de R$ 133,3 milhões; e o terceiro lote do canal Acauã-Araçagi, com investimentos de R$ 212,4 milhões.

Além disso, eles avançaram sobre o projeto do terceiro eixo da transposição do São Francisco (Ramal Piancó) e das obras da adutora do Pajeú, que deverá levar água para o município de Teixeira até o final do primeiro semestre deste ano.

“Nós tivemos reuniões extremamente importantes, visando o desenvolvimento sustentável do Nordeste, além de pautas fundamentais para alavancar a geração de emprego e renda. Além disso, já temos desdobramentos da reunião que tivemos na Paraíba com os ministros Rui Costa e Waldez Góes no sentido de agilizarmos o andamento dos processos para garantirmos a segurança hídrica no nosso estado”, frisou o chefe do Executivo estadual.

O secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Deusdete Queiroga, acompanhou as reuniões.