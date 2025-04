Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador inicia nesta quarta-feira

Terá início, nesta quarta-feira (9), às 8h30, a 3ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CMSTT), com o objetivo de elaborar propostas para melhorar a política de saúde na atenção aos trabalhadores que são usuários do SUS. O evento, realizado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa, acontecerá na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mariah Marques, este ano, a Conferência tem como foco a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. “A defesa da saúde do trabalhador é uma responsabilidade de toda a sociedade. O SUS tem papel central nesse processo, mas também é essencial o envolvimento do poder público como um todo, sindicatos e de cada cidadão e cidadã”, afirmou.

Participarão do evento trabalhadores usuários do SUS de diversos segmentos, incluindo profissionais de saúde, construção civil, bancários, comerciários, telemarketing, ambulantes, motoristas de aplicativos e profissionais do sexo. Eles terão a oportunidade de contribuir com as propostas a partir de suas experiências.

O diretor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da Prefeitura de João Pessoa, Kleber José, destacou que a conferência busca garantir aos trabalhadores um olhar diferenciado para os processos de adoecimento e para a identificação dos acidentes de trabalho. “Queremos fortalecer as ações de prevenção e promoção à saúde a partir da vigilância em saúde do trabalhador, garantindo a qualidade desse serviço para essa população”, explicou.

As atividades da conferência serão divididas em três eixos: Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora; Participação popular na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras para o Controle Social.

A programação do evento segue até a quinta-feira (10). As propostas elaboradas na etapa municipal seguem para as Conferências de níveis estadual e nacional.