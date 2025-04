Artesãos recebem capacitação sobre identidade cultural e inovação desenvolvida pelo Labin

Conectar a tradição com a inovação no artesanato. Uma proposta que pode parecer ousada, mas que abre um leque de opções para artesãos. E foi com o propósito de se interligar com esses novos conhecimentos que diversos profissionais do setor participaram, nesta terça-feira (8), do curso ‘Identidade Cultural e Novos Produtos: conectando tradição e modernidade no artesanato’.

A capacitação foi desenvolvida pelo Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo (Labin) – da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) – em parceria com o Programa do Artesanato Paraibano (PAP).

Durante o curso, ministrado pela designer e pesquisadora Maria Helena Costa, os artesãos tiveram acesso a conteúdos como: Estudo de referências culturais para desenvolvimento de produtos com identidade local; Análise de pesquisas iconográficas e estudo de casos atuais; além de Atividade prática para desenvolvimento de conceitos.

“A capacitação visa o fortalecimento da nossa identidade cultural local e o desenvolvimento de produtos autênticos que reflitam as singularidades do território. Ao explorar referências culturais e iconográficas, os artesãos podem criar peças que não só preservam tradições, mas também as inovam, tornando-as mais relevantes para os consumidores atuais. Além disso, essa capacitação permite que os artesãos aprimorem suas habilidades criativas e ampliem suas possibilidades de mercado, valorizando o patrimônio cultural e contribuindo para a sustentabilidade econômica das comunidades”, destacou Maria Helena.

Ela conta, satisfeita, que os artesãos se mostraram entusiasmados com os novos conhecimentos. “A cada ciclo é muito gratificante perceber a renovação dos nossos alunos artesãos, as turmas cada vez mais cheias e diversas. Iniciamos o ciclo de capacitações 2025 e com alegria recebemos diversos novos artesãos que participaram da aula de forma ativa e instigada. Os artesãos visualizam o grande crescimento que João Pessoa vive, e compreendem a importância de se capacitar cada dia mais para atender as demais atuais”, afirmou.

Tendências – As capacitações do Labin estão apenas começando. Uma programação extensa, que vai até novembro, foi preparada para capacitar artesãos. O próximo curso será no dia 28 de abril sobre ‘O futuro do artesanato: tendências e inovações’.

As inscrições serão abertas uma semana antes da capacitação. Os candidatos podem se inscrever no site Sympla. Os links serão divulgados nas redes sociais do Labin e do PAP.

O calendário do ciclo de capacitações, que acontece até o mês de novembro, pode ser conferido neste link.

As capacitações são realizadas no Centro de Referência do Artesanato Paraibano (CRAP), na Rua Deputado Odon Bezerra, 99 – Tambiá.