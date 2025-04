Quem foi Aluízio Campos, o político que dá nome ao maior conjunto habitacional de Campina Grande?. Reprodução/Montagem

Aluízio Campos, advogado e político paraibano falecido em 2002, dá nome ao maior conjunto habitacional de Campina Grande. Com dimensões de bairro, o complexo recebe, neste sábado (5), o Circuito Comunidade.

Inaugurado em novembro de 2019, o Aluízio Campos é maior que 180 cidades da Paraíba, segundo a gestão municipal. São mais de 4 mil moradias, entre casas e apartamentos, além de creches, postos de saúde e praças.

O Jornal da Paraíba explica quem foi o campinense Aluízio Campos.

Quem foi Aluízio Campos?

Nascido em 8 de dezembro de 1914, em Campina Grande, Aluízio Campos formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Recife. Faleceu em junho de 2002, na cidade onde nasceu.

Além da carreira política, Campos teve uma atuação expressiva no setor econômico e administrativo. Foi presidente do Banco do Nordeste, consultor jurídico do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e integrou a Comissão Nacional de Reforma Agrária.

Também ocupou o cargo de secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno), cursou a Escola Superior de Guerra (ESG), no Rio de Janeiro, e atuou como consultor jurídico e membro do conselho deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Vida política

Aluízio Campos iniciou sua trajetória política em 1934, quando foi eleito deputado estadual da Paraíba, assumindo o cargo no ano seguinte. Seu mandato foi interrompido em 1937 com a dissolução dos órgãos legislativos pelo Estado Novo.

Com a redemocratização e a promulgação de uma nova Constituição, voltou à Assembleia Legislativa em 1951, onde permaneceu até 1955.

Durante a Ditadura Militar, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena), partido de apoio ao regime, e disputou o Senado em 1966 e 1974, mas não conseguiu se eleger.

O fim do bipartidarismo levou Campos ao Partido Popular, liderado por Tancredo Neves. No entanto, em 1982, a legenda foi incorporada ao PMDB, pelo qual Campos concorreu à Câmara dos Deputados e foi eleito. Assumiu o mandato em 1983, tornando-se membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e suplente da Comissão do Interior.

Após a promulgação da Constituição de 1988, seguiu no cargo. No pleito de outubro de 1990, decidiu não concorrer à reeleição, encerrando sua trajetória política.

O conjunto habitacional

O Conjunto Habitacional Aluízio Campos foi inaugurado em 2019, com a expectativa de abrigar cerca de 16 mil pessoas.

O complexo foi construído para atender famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. No total, conta com 4,1 mil unidades habitacionais, sendo 3.012 casas e 1.088 apartamentos. Todas as unidades foram entregues com kits de energia solar.

Com dimensões de um bairro, o empreendimento possui 70 ruas asfaltadas e duas avenidas com acesso à BR-104. Além das moradias, a estrutura inclui escolas, creches, ginásios, unidades básicas de saúde, um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e dez praças equipadas com academias ao ar livre.

