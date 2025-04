Caminhada pela Conscientização do Autismo terá apoio operacional da Semob-JP

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai garantir a segurança dos pedestres e a fluidez do tráfego de veículos durante a Caminhada pela Conscientização do Autismo, que será realizada neste domingo (6), às 16h, na Orla de Tambaú.

O evento é realizado pela Associação Integrada de Mães de Autistas (A-IMA) e tem como objetivo a visibilidade, respeito, inclusão social e conscientização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), neste Abril Azul.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou a importância do Abril Azul. “Importante o mês mundial de conscientização do autismo, bem como a promoção de atividades que destaquem os autistas, buscando sensibilizar a população para a inclusão social dessas pessoas. As instituições que lidam com o autismo, podem contar com o apoio de toda a prefeitura, em especial da Semob-JP”, disse Marcílio do HBE.

Percurso – A concentração será a partir das 15h, no Busto de Tamandaré, com saída às 16h, seguindo pela faixa direita da Avenida Almirante Tamandaré, de maneira compartilhada com o fluxo de veículos, que deverão trafegar em baixa velocidade, acompanhados de perto por agentes de mobilidade em carros e motos, até a chegada no Largo da Gameleira, final da Ruy Carneiro, local de encerramento da caminhada.