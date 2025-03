Com apoio do Governo da Paraíba, ExpoSumé reúne produtores da ovinocaprinocultura — Governo da Paraíba

A ExpoSumé 2025, Exposição de Caprinos e Ovinos do Município de Sumé, no Cariri paraibano, acontece até esta segunda-feira (31), no Parque de Exposições “João Albino Pedrosa”, e faz parte da programação dos 74 anos de emancipação política de Sumé. Com o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), a feira é promovida pela Prefeitura de Sumé e abre o circuito de eventos da Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos (Appaco).

O secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, representou o governador João Azevêdo na abertura oficial da ExpoSumé, na noite desse sábado (29). Ele destacou a importância da realização de eventos para o desenvolvimento do interior do estado. “Nós escolhemos duas pautas principais à frente da Sedap: As exposições e a certificação das empresas, porque eu entendo que a Sedap é a secretaria do agronegócio, é a secretaria da porteira para fora que ajuda na comercialização do que é produzido da porteira para dentro”, comentou.

Joaquim Hugo lembrou que o Governo do Estado editou e a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte da Paraíba (Susaf-PB), que será um facilitador para a comercialização da produção agropecuária paraibana. “O Susaf vai permitir que a gente descentralize a certificação no estado através dos consórcios e dos municípios, de forma que o município ou o consórcio que tiver um serviço de inspeção municipal organizado, como a gente tem aqui no Cariri com o Cisco Agro, vai permitir que ao liberar o SIM, automaticamente terá o SIE”.

De acordo com o secretário Joaquim Hugo, o Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, também já mantém diálogo para obter a certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), “para que quem produz em Sumé possa comercializar com todo o Brasil”. E completou: “Nós vamos junto aos municípios lutar pela certificação, criar o Programa Paraíba Certifica para que os nossos produtores tenham mais condições de comercializar a sua produção”.

Já o presidente da Apacco, Júnior Nóbrega, enfatizou que o circuito de feiras ter início em Sumé não ocorreu por acaso. “Sumé fica numa região privilegiada de localização e é a maior feira de caprinos e ovinos da Paraíba. É muito assertiva essa abertura de exposição aqui”. Ele aproveitou para celebrar a parceria com o Governo do Estado, por meio da Sedap-PB. “É fundamental a parceria com o Governo do Estado e, por isso, quero agradecer ao governador João Azevêdo, que através da Sedap, através do secretário Joaquim Hugo, incansavelmente, dia após dia, vem buscando que essa atividade da caprinovinocultura cresça”.

Júnior Nóbrega lembrou que a caprinovinocultura está fazendo o processo inverso de décadas atrás, quando o homem saía do campo e provocava um inchaço nas grandes cidades. “Hoje é o inverso, é um ‘desêxodo’ rural, é o pessoal saindo da zona urbana, vindo para a zona rural”. Ele também destacou a importância do trabalho da Sedap-PB na certificação da produção agroindustrial. “A Sedap vem fazendo com que mais e mais produtos, mais e mais instituições tenham o seu selo, porque não adianta você ter o seu produto pronto se não tiver o selo e não puder comercializar”, completou.

O anfitrião do evento, o prefeito de Sumé, Manoel Lourenço, ao abrir a ExpoSumé destacou a importância do evento para a economia do município e da região. “É uma alegria muito grande para mim poder realizar esse evento tão importante para o município”.

A programação da feira é voltada à caprinovinocultura, gastronomia e cultura regional. Durante a sua realização estão sendo realizadas palestras, oficinas, concurso de animais, cavalgada e shows e apresentações de artistas regionais.

O Governo da Paraíba está presente na ExpoSumé por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), que é vinculada à Sedap-PB, e o Programa Empreender-PB.

A abertura da ExpoSumé contou com a presença, também, do secretário de Estado de Esporte e Lazer, Lindolfo Pires, prefeitos, lideranças políticas e representantes de várias entidades, como a Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental (Cisco Agro) e Sebrae-PB, que atuam no setor do agronegócio.