Vasco x Santos ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (30/03)

A partida entre Vasco x Santos é válida pelo Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (30) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Vasco como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Vasco x Santos sem Neymar

A estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro 2025 promete ser um grande evento, mas uma das atrações mais esperadas não se concretizará: o duelo entre Philippe Coutinho e Neymar. O astro do Santos ficou fora da partida devido a uma lesão muscular na coxa esquerda e sequer viajou ao Rio de Janeiro. Já Coutinho, grande reforço vascaíno para a temporada, está recuperado de um edema na coxa direita e será titular neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Vasco reforçado para a estreia

O técnico Fábio Carille aproveitou as três semanas de preparação após o fim do Campeonato Carioca para ajustar o time. O zagueiro Maurício Lemos e o atacante Benjamín Garré são as novidades na equipe titular e devem estrear no Brasileirão com a camisa cruzmaltina.

Maurício Lemos chegou no início do ano, mas foi poupado no Estadual devido a questões físicas. O defensor, que veio do Atlético-MG, enfrentou lesões em 2024 e teve uma pré-temporada reduzida. Agora, ele formará dupla de zaga com João Victor, enquanto Lucas Freitas ficará como opção no banco.

Já Garré disputa posição com Rayan no setor ofensivo, mas deve ser escalado como titular devido ao bom desempenho nos treinos. O técnico Carille teve tempo para organizar a equipe e confirmou os 11 iniciais no último treino antes do jogo.

Provável escalação do Vasco

O Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Philippe Coutinho e Garré; Nuno Moreira e Vegetti.

Retorno importante para o elenco

Outra novidade para a partida é o retorno de Adson. O jogador, que não atua desde setembro de 2024 devido a uma fratura na tíbia, está completamente recuperado e treinou normalmente com o grupo nas últimas semanas. Ele deve ser relacionado para o banco de reservas contra o Santos, dando mais opções para Carille ao longo do jogo.

Santos com desfalques importantes

Além de Neymar, o Santos também não contará com Soteldo, outro nome importante da equipe. Isso pode facilitar a missão do Vasco em busca da vitória na estreia, especialmente jogando em casa, com o apoio da torcida.

Com Coutinho pronto para liderar o time, o Vasco busca iniciar sua trajetória no Brasileirão com um resultado positivo diante de um adversário que retorna à Série A com grande expectativa. O duelo promete fortes emoções para os torcedores e pode ser um marco para a nova fase do clube carioca.

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

