Redepharma Experience 2025 espera atingir oito mil inscrições; corrida de rua será em João Pessoa

João Pessoa vai receber a edição de 2025 da Redepharma Experience no dia 13 de abril, no Busto de Tamandaré. Até o ano passado, a corrida de rua era chamada de Redepharma Run e, além da mudança no nome, contará com outras novidades, como no percurso, nas modalidades e na categoria para pessoas com deficiência. Segundo a organização, a expectativa é atingir a marca de oito mil inscritos para participar do evento. Até o momento, quase quatro mil corredores já confirmaram presença.

Redepharma Run 2024. Foto: Divulgação

A Redepharma Experience será iniciada no Busto de Tamandaré e os inscritos terão a possibilidade de competir em quatro modalidades: 5 km, 10 km, 15 km e 21 km. A concentração acontecerá às 4h30, com a primeira largada, na prova mais longa, prevista para às 5h. CLIQUE AQUI e saiba como se inscrever.

Em 2025, a Redepharma Experience terá algumas mudanças. Nesta edição, haverá espaços definidos por grades para separar as modalidades. Além disso, as pessoas com 60 anos ou mais poderão se inscrever para as provas de 5 km a 21 km, já que, até a edição anterior, esses corredores só podiam participar do trajeto mais curto. Segundo a organização, muitos atletas dessa faixa etária são maratonistas e têm condições de competir nos demais circuitos.

Redepharma Run 2024. Divulgação/Redepharma Run

A categoria para pessoas com deficiência também terá alterações. Até a última edição, os inscritos participavam juntos; porém, neste ano, os organizadores optaram por separar os participantes com deficiência de membros superiores dos que têm deficiência nos membros inferiores. A mudança teve como objetivo permitir que esses participantes concorram em igualdade de condições.

Os kits serão entregues na Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz, 300 – Aeroclube, em João Pessoa, nos dias 9 a 11 de abril, entre 9h e 20h, e no dia 12, entre 9h e 16h.

