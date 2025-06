Caixa aposta alto na Paraíba e pretende turbinar negócios que faturam até R$ 1 bilhão

Empresariado paraibano prestigia inauguração de agência que pretende potencializar negócios no estado. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

A nova agência empresarial da Caixa Econômica Federal, inaugurada em João Pessoa, chega com o propósito de atender de forma especializada empresas paraibanas que faturam entre R$ 50 milhões e R$ 1 bilhão por ano. Segundo o presidente da Caixa, o paraibano Carlos Vieira, a expectativa é que mais de 300 grupos empresariais no estado se encaixem neste perfil e poderão receber atendimento diferenciado, com foco no segmento de médias e grandes empresas.

A cerimônia contou com representantes do empresariado local — entre eles Eduardo Carlos, diretor-presidente da Rede Paraíba de Comunicação —, convidado para o descerramento da placa da nova unidade, que vai trabalhar o potencial de desenvolvimento regional a partir do suporte financeiro. Nos últimos cinco anos, apenas no setor de construção civil, a Caixa movimentou quase R$ 1 bilhão em operações envolvendo 58 empreendimentos paraibanos, reforçando o papel do banco na aceleração de grandes projetos locais.

“A Paraíba tem registrado crescimento econômico expressivo, como a projeção de expansão de 6,6% do nosso PIB em 2024, a maior taxa do País, reforçando a relevância de concentrarmos esforços em apoiar quem gera emprego e renda aqui”. Carlos Vieira – Presidente da Caixa Econômica Federal

A Caixa mantém parcerias com centenas de grupos empresariais no estado, abrangendo municípios diversos e setores como agropecuária, indústria e serviços. O atendimento especializado, segundo Vieira, buscará unir expertise técnica e proximidade geográfica, de modo a potencializar a capilaridade dos investimentos também no interior paraibano.

Expectativas Sobre a Selic e Impactos no Crédito

Durante o evento de inauguração, foi abordada a possibilidade de queda na taxa básica de juros da economia, a Selic, já no segundo semestre de 2025. Embora reconheça que “não é da alçada da Caixa falar sobre política monetária”, o presidente manifestou otimismo em relação ao cenário macroeconômico, apontando que a redução dos juros básicos tende a favorecer a expansão do crédito para empresas de médio e grande porte.

Carlos Vieira acredita que Taxa Selic deve reduzir no segundo semestre. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Atualmente, a Selic mantém-se elevada em 14,75% ao ano – atualmente, a terceira maior do mundo – refletindo a política de combate à inflação. Caso ocorra o movimento de corte no segundo semestre, as linhas corporativas podem se tornar mais atrativas, inclusive para investimentos de longo prazo. E também afetaria positivamente o crédito imobiliário. Segundo Carlos Vieira, em 2023, a Caixa aplicou R$ 180 bilhões de reais nesta área. Em 2024, foram R$ 223 bilhões, representando um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior. Já a expectativa para este ano é um valor semelhante, de R$ 230 bilhões de reais, incluindo os recursos liberados desde o último mês de maio para a chamada Faixa 4 do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que levou ao crédito imobiliário da Caixa famílias de classe média com renda mensal de até R$ 12 mil.

“Além do Minha Casa, Minha Vida, estudamos novas modalidades de financiamento habitacional seguindo as diretrizes do governo federal. Outras oportunidades serão anunciadas em breve”, adiantou Vieira.

Impacto Regional e Perspectivas para a Paraíba

A atuação da agência empresarial se insere em um contexto de dinamismo econômico local. Em 2022, a Paraíba registrou PIB de R$ 86,094 bilhões, com crescimento real de 5,6%, superior à média do Nordeste (3,6%) e do Brasil (3%), segundo dados do IBGE. Já em 2024, o Banco do Brasil projetou expansão de 6,6%, a maior do País, com destaque para os setores de serviços (+4,5%), indústria (+5,9%) e agropecuário (+7,6%).

Esses números refletem investimentos estruturantes e parcerias público-privadas que vêm reforçando a economia paraibana. Em 2023, apenas na Região Metropolitana de João Pessoa, a Caixa aplicou R$ 1,8 bilhão em recursos do FGTS/SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), contemplando modalidades que vão do Minha Casa, Minha Vida ao apoio à produção e crédito para construtoras.

Com a inauguração da agência empresarial, espera-se que esse ciclo seja intensificado, gerando mais fluxo de crédito para a indústria local, agronegócio e comércio. A agilidade nas análises, segundo o banco, permitirá a assinatura mais célere de contratos para obras de grande porte e a implementação de estratégias de longo prazo que beneficiem toda a cadeia produtiva paraibana.

Olhar para o Futuro

Além de reforçar a carteira corporativa, a agência empresarial de João Pessoa se propõe a apoiar projetos que estimulem a interiorização do desenvolvimento, levando recursos a cidades do sertão e da mata paraibana. O banco informou que, até o final de 2025, pretende ampliar a rede de agências de varejo, mas manterá o foco no suporte segmentado às médias e grandes empresas, reforçando a estratégia de crescimento regional.