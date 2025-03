Estudantes têm aula de campo na Estação de Piscicultura da Sedap — Governo da Paraíba

Os conhecimentos adquiridos em sala de aula observados na prática. Foi assim o dia de campo para cerca de 50 estudantes de turmas do Ensino Fundamental nesta sexta-feira (21), na Estação de Piscicultura do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), localizada no município de Itaporanga, no Sertão paraibano.



Os estudantes das turmas de 7ª, 8ª e 9ª do Instituto Educacional Laura Araújo, de Itaporanga, fizeram um tour pela Estação de Piscicultura. Eles receberam informações dos técnicos da Sedap-PB sobre os tipos de alevinos (tilápia, tambatinga, tambaqui, entre outros), a reprodução, a criação e a distribuição dos peixes para os produtores rurais paraibanos cadastrados no Programa de Piscicultura do Governo do Estado, gerando, assim, emprego e renda para muitas famílias. Os alunos também conheceram as pesquisas feitas na unidade.



O secretário de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pecuária, Joaquim Hugo, destacou a importância de visitas de estudantes às unidades da pasta como a realizada nesta sexta-feira e que elas são exemplo do compromisso da secretaria para com a educação. “O ensino é um dos nossos objetivos e o fazemos através da extensão rural e temos um compromisso com a educação aqui na Sedap”, ressaltou.



Para o aluno da 7ª série Carlos Endrick Lacerda, 14 anos, “foi uma ótima oportunidade de conhecer como é a produção dos peixes, as técnicas usadas, os tipos”. Opinião semelhante tem Lavínia Campos, da 7ª série, 12 anos, que disse que a visita permitiu aprender muitas coisas novas. “Achei muito interessante a Estação de Piscicultura. Foram muitas informações que aprendi, como descobrir que a carne do peixe, por exemplo, tem menos calorias que a bovina ou a das aves”, contou.



Já a estudante Paola Alves, 13 anos, da 8ª série, frisou que “a aula na Estação de Piscicultura é um momento diferente de quando a gente está em sala de aula. Acho que você acaba aprendendo mais, é mais divertida também”. Para ela, acompanhar as etapas da produção dos alevinos e saber que existe um lugar assim na própria região onde mora também é importante.

A coordenadora pedagógica Maria de Fátima Ferreira explicou que a visita à Estação de Piscicultura da Sedap-PB surgiu como forma de trabalhar em campo o tema da produção dos animais. “Tem o objetivo pedagógico de trabalhar na prática o estudado em sala de aula, mas também chamar atenção para a realidade local. Você consegue trabalhar também várias disciplinas. Além da Biologia, tem a própria história do lugar e outros assuntos com aplicabilidade em diversas disciplinas. Tenho certeza que a visita é uma aula muito enriquecedora”, explicou.



O gerente operacional da Piscicultura da Sedap-PB, Celso Carlos Duarte, ressaltou que, além da produção de alevinos, a Estação de Piscicultura da Sedap-PB também tem como finalidade a geração de emprego e renda, a pesquisa e a extensão, onde se inclui a educação. “É muito importante receber a visita dos estudantes, mostrar como é o processo da piscicultura e divulgar que a região de Itaporanga, na Paraíba, possui uma unidade como esta, referência no setor”, apontou.



Celso Duarte lembrou, ainda, que a Sedap-PB, além da Estação de Piscicultura em Itaporanga, mantém unidades que servem como berçário de peixes e pontos de distribuição dos alevinos em Patos e na localidade de Riachão de Araruna. No final da visita, os estudantes receberam certificados de participação do dia de campo.