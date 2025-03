Cerrado Basquete x Sampaio Basquete ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (10/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Cerrado Basquete x Sampaio Basquete hoje, HOJE (10) as 18h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Data e Hora: Segunda-feira, 10 de março de 2025, às 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Ginásio Georgiana Pflueger, São Luís, Maranhão

Competição: Liga de Basquete Feminino (LBF)

Palpites: O Cerrado Basquete, equipe representativa do Distrito Federal, fará sua estreia na Liga de Basquete Feminino (LBF) contra o Sampaio Basquete, um dos times mais tradicionais da competição, com três títulos conquistados. O Cerrado vem com uma equipe mesclada, com jovens promessas e jogadoras já experientes, incluindo atletas com passagens pela seleção nacional e equipes do Brasil e do exterior. A equipe de Brasília é vista como uma promessa de grande disputa na liga, e a sua estreia é cercada de expectativas.

O Sampaio Basquete, por outro lado, chega com seu histórico de títulos e uma equipe sólida, com destaque para jogadoras como a ala/pivô Lee Lisboa, campeã pelo time em 2022, e Leila Zabani, a maior pontuadora do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Resultado Esperado : Vitória para o Sampaio Basquete, mas o Cerrado pode surpreender, especialmente com o seu elenco mesclado de jovens e experientes jogadoras.

Pontos de Destaque: A experiência do Sampaio Basquete, principalmente em competições de alto nível, dá vantagem ao time maranhense. No entanto, o Cerrado Basquete pode ter um desempenho positivo, com a energia de uma equipe que está começando sua trajetória na competição.

Elenco Cerrado Basquete:

Ala/Pivô : Lee Lisboa (campeã de 2022)

: Lee Lisboa (campeã de 2022) Ala : Leila Zabani (maior pontuadora no Pan de Santiago)

: Leila Zabani (maior pontuadora no Pan de Santiago) Técnico: Alan Monteiro (ex-jogador e auxiliar técnico)

Palpite de Resultado Final: Sampaio Basquete 75-65 Cerrado Basquete.

Fique Atento: Mesmo com o favoritismo do Sampaio, o Cerrado Basquete tem a chance de surpreender com um bom desempenho, aproveitando a intensidade e a motivação de sua estreia na LBF.