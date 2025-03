Mutirão de Renegociação de Dívidas com atendimento exclusivo para as mulheres será nesta segunda-feira

O Mutirão de Renegociação de Dívidas com assistência especial e exclusiva para as mulheres pessoenses ocorre nessa segunda-feira (10). O atendimento, que pode ser virtual ou presencial e objetiva auxiliar a consumidora que está em situação de endividamento, fará a renegociação com bancos e financeiras, exceto aquelas dívidas que tenham dado bens como garantia e dívidas prescritas.

O evento para as mulheres começa às 8h com um café da manhã no SAC da sede do Procon-JP – na Avenida Pedro I, nº 473, bairro de Tambiá. A ação faz parte das homenagens à mulher pela passagem do seu dia, 8 de março, e é a primeira atividade em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, festejado no próximo dia 15.

O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, Júnior Pires, salienta que as homenagens à mulher são mais que justas e a Secretaria não poderia ficar de fora. “A maioria dos atendimentos realizados no Procon-JP é para o sexo feminino. São elas quem mais nos procura buscando assistência, seja presencial ou pelo telefone. As consumidoras pessoenses merecem um atendimento especial e exclusivo neste dia 10”.

Além do café da manha e o Mutirão, haverá distribuição de brindes e de um exemplar da Cartilha da Mulher Consumidora, que traz a legislação especifica para o gênero, além de informações e dicas das leis básicas que regem a relação de consumo de uma forma geral.

Documentos – Para participar do Mutirão é necessário levar a documentação pessoal como Carteira de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e os documentos referentes à dívida e que estabeleçam um vínculo contratual com uma instituição bancária.

Mês do Consumidor – A homenagem à mulher é uma das atividades de comemoração pela passagem do Dia Mundial do Consumidor, festado no próximo dia 15, e que se estenderá por todo o mês de março. “No dia 11 daremos continuidade ao Mutirão de Negociação de Dívidas para o público em geral, com o encerramento no próximo dia 15 na Lagoa, onde serão praticadas várias atividades. O mês de março está repleto de ações para festejar o consumidor”, informa Júnior Pires.

Serviço

Ações: Café da manhã; Mutirão para Renegociação de Dívida exclusivamente para as mulheres; entrega de brindes e de exemplares da Cartilha da Mulher Consumidora;

Local: Sede do Procon-J – Avenida Pedro I, nº 473, Tambiá;

Data e hora: segunda-feira (10), das 8 às 17h