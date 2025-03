Paraíba se destaca na revista Tendências do Turismo 2025 da Embratur e MTur — Governo da Paraíba

A Paraíba ganhou destaque na 6ª edição da revista Tendências do Turismo 2025, lançada pelo Governo Federal através do Ministério do Turismo. A publicação, que analisa as principais tendências e comportamentos do setor turístico, trouxe o estado como um dos destinos preferidos dos brasileiros para viagens de lazer, com destaques para João Pessoa e Cabaceiras.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, a Paraíba foi um dos estados que mais cresceu em preferência entre os viajantes, com um aumento de 5% na busca por destinos no estado. A pesquisa apontou que 7% dos brasileiros escolheram a Paraíba como destino preferido para viagens entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Além disso, a Paraíba foi citada como um dos principais destinos para turistas em busca de bem-estar e relaxamento. João Pessoa, a capital do estado, foi considerada pela Booking como um destino ideal para viajantes que buscam retiros focados no bem-estar, destacando-se pela tranquilidade e pela qualidade de vida.

Outro ponto de destaque foi o fenômeno do “set-fetting”, ou turismo inspirado por produções midiáticas. A cidade de Cabaceiras, conhecida como a “Roliúde Nordestina”, ganhou notoriedade após ser cenário do filme “O Auto da Compadecida”. A conexão entre mídia e turismo tem impulsionado a economia local e atraído visitantes interessados em vivenciar os cenários que marcaram as telas.

A Paraíba também aparece entre os 20 destinos brasileiros mais buscados por viajantes nacionais na plataforma Decolar, reforçando sua posição como um dos principais polos turísticos do Nordeste. Com uma combinação de belas praias, rica cultura e experiências únicas, o estado continua a encantar turistas e a se consolidar como um destino imperdível no Brasil.

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, enfatiza que o destaque da Paraíba é fruto de muito trabalho do Governo do Estado. “Esse destaque é fruto de investimentos contínuos do Governo do Estado, através da Setde, Secom e PBTur, fomentando a promoção do destino, as capacitações e também o investimento em infraestrutura e segurança por todo estado. E com o Polo Turístico Cabo Branco, os centros de convenções de Campina Grande e o do sertão, além dos demais investimentos de mais de 133 milhões no setor, já anunciados pelo governador João Azevêdo, a Paraíba se prepara para receber cada vez mais turistas e investidores nos próximos anos.”

Para o presidente da Empresa Paraibana de Turismo – PBTur, Ferdinando Lucena, a Revista Tendências do Turismo fortalece ainda mais a Paraíba. “Já somos um estado com números muito bons mas, sem dúvida, ter esse destaque em uma mídia oficial nos abre novas possibilidades de expansão, tanto para o turismo como para os negócios.”

Já Delano Tavares, secretário executivo de Turismo, avalia a publicação como ótimo termômetro do trabalho desenvolvido. “É saber que estamos no caminho certo, percebendo os resultados com o reconhecimento governamental e também nas avaliações de satisfação que fazemos através dos hotéis e aeroportos. Todos os dados que chegam até nós, trabalhamos como produto de desenvolvimento de estratégias”.