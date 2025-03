Por MRNews



Campeonato Potiguar de 2025.

Evaristo Piza assume o ABC e já inicia preparação para o Potiguar e a Série C

Evaristo Piza, de 52 anos, foi oficialmente apresentado como o novo técnico do ABC na última sexta-feira, 28 de fevereiro, e já iniciou os trabalhos com o elenco. O treinador chega ao clube alvinegro com o desafio de conquistar bons resultados no Campeonato Potiguar e na Série C do Campeonato Brasileiro. Piza, que tem ampla experiência no futebol brasileiro, aproveitou o período do Carnaval para observar de perto o desempenho do grupo e ajustar a equipe para os próximos desafios.

A primeira missão de Piza à frente do ABC será na semifinal do Campeonato Potiguar, no dia 8 de março, contra o Laguna, no estádio Frasqueirão. O confronto é de suma importância, já que o time precisa garantir sua vaga na final para conquistar o título estadual. A pressão para obter bons resultados é grande, especialmente após a eliminação precoce nas edições anteriores da competição. Piza, que chega com a expectativa de melhorar o rendimento do time, busca dar um novo ritmo ao elenco.

Além disso, o treinador também já está focado na preparação do ABC para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time estreia no torneio no dia 13 de abril, enfrentando o São Bernardo fora de casa. A competição promete ser desafiadora, e a comissão técnica está trabalhando para garantir que a equipe esteja bem treinada e pronta para a disputa.

Durante sua apresentação, Piza declarou: “Estou aqui para trabalhar e colocar o ABC onde ele merece estar. Vamos usar esse período para ajustar detalhes e buscar bons resultados.” Ele destacou a importância de aproveitar cada momento de preparação para que o time possa ter um bom desempenho nas competições.

A torcida do ABC espera que o trabalho de Evaristo Piza traga renovação e novos ares ao clube, com a busca por títulos e uma colocação sólida na Série C. O novo treinador tem a missão de reerguer o time e devolver ao ABC o prestígio e as conquistas de temporadas passadas. Com sua experiência e determinação, Piza pretende colocar o time no caminho certo e alcançar os objetivos estabelecidos.