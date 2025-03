onde assistir, escalações e arbitragem

Treze e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (8), em jogo válido pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paraibano Unipê 2025. A bola vai rolar às 16h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Cisco Nobre

O Treze chega para o confronto após encerrar a 1ª fase do Campeonato Paraibano na 3ª posição na tabela de classificação, com 18 pontos. O Galo vem de uma vitória diante do Nacional de Patos por 4 a 1, na última rodada, realizada no dia 22 de fevereiro, e busca avançar à final para conquistar o título estadual no ano do centenário do clube.

O Botafogo-PB terminou a 1ª fase do Campeonato Paraibano na vice-liderança, com 19 pontos. Na última rodada, o Belo derrotou o Sousa por 2 a 1, no Estádio Marizão. O Alvinegro da Estrela Vermelha vem de um empate contra a Portuguesa-SP, pela 1ª fase da Copa do Brasil, e, nas cobranças de pênaltis, garantiu a classificação na competição nacional.

Estádio Amigão, em Campina Grande. Gabriel Abdon

Dia, hora e local de Treze X Botafogo-PB

Dia: 8 de março

Hora: 16h30

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze X Botafogo-PB

Onde assistir : Treze x Botafogo-PB terá transmissão em TV aberta pelas TVs Cabo Branco e Paraíba , além do pay-per-view do Jornal da Paraíba .

: Treze x Botafogo-PB terá transmissão em TV aberta pelas , além do pay-per-view do . Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Botafogo-PB ficarão por conta da . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes do jogo, o ge estará atualizando todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI para acompanhar.

Últimas escalações

TREZE: Igor Rayan; Van, Tiago Barbosa, Gomes e Arthurzinho; Juninho, Karl, Dione e Dudu; Rafael Ibiapino e Schutz.

BOTAFOGO-PB: Wallace; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Sidcley; Gama, Thallyson e Bruno Leite; Guilherme Santos, Rodrigo e Henrique Dourado.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Paraibano 2025 no Jornal da Paraíba: conheça os planos

Jogo Individual

O plano Jogo Individual é para a torcida paraibana que deseja acompanhar uma partida da rodada. Por R$ 24,90, você garante uma partida do Campeonato Paraibano 2025, à sua escolha. Basta acessar o site NESTE LINK e escolher o jogo que deseja assistir.

Meu Time

Com o plano Meu Time, a torcida paraibana pode acompanhar toda a jornada do clube do coração, desde a 1ª rodada até a consagração com o título. Por R$ 94,70, você garante os jogos do seu time. Para assinar, basta preencher o cadastro NESTE LINK e selecionar o clube disponível para acompanhar os confrontos.

Sócio Paraibano

O plano Sócio Paraibano oferece a maior cobertura dos jogos do Campeonato Paraibano 2025. Por R$ 289,90, você garante os principais jogos do estadual. CLIQUE AQUI para mais informações.

