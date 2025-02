Prefeitura vai beneficiar 60 famílias da ‘Comunidade do S’ com imóvel novo

Um grupo de 60 famílias da ‘Comunidade do S’, no bairro do Róger, será beneficiado pelo programa Compra Assistida, oferecido pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF). São famílias que moravam em áreas de risco e tiveram a casa demolida dentro do projeto de reurbanização do local. Através desse programa, as famílias podem escolher um imóvel, no valor de até R$ 130 mil, no bairro que quiserem e ele será pago pela Prefeitura.

Atualmente, essas famílias já são atendidas pela Equipe Técnica e Social da Secretaria de Habitação Social (Semhab) e também pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), onde são inscritas no programa Auxílio Moradia. Uma reunião para afinar todos os detalhes e fazer o sorteio das famílias foi realizada, na noite desta quinta-feira (6), na Escola Municipal Frei Afonso, no bairro do Varadouro.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, explicou que o programa Compra Assistida é mais uma opção que a Prefeitura oferece em parceria com a Caixa Econômica, para atender as famílias que não têm uma moradia e viviam em áreas de risco. Ela contou que 155 famílias foram selecionadas e a reunião escolheu, através de sorteio, um grupo de 60 famílias para serem atendidas, adiantando que agora elas vão participar de outra reunião para receber orientação sobre o funcionamento do programa e atualização do cadastro.

“Esse programa deixa as famílias bem à vontade, pois eles vão escolher o local e o imóvel onde desejam morar, a Prefeitura verifica a parte física estrutural do imóvel e a avaliação financeira, para que depois seja feito o pagamento para o vendedor. Tudo é feito com isenção do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e a Prefeitura paga as despesas do cartório. As famílias saem da área de risco para um local mais digno e agradável”, comentou.

Critérios – Socorro Gadelha disse ainda que existem alguns critérios que precisam ser seguidos, como ser ou ter idoso na composição familiar; ser ou ter uma pessoa com deficiência e o maior número de crianças menores de 12 anos na composição familiar. O valor estabelecido para atender cada família fica em torno de R$ 130 mil, levando em conta o valor do imóvel e as demais despesas que envolvem a transação.

Ela lembrou que o programa Compra Assistida já beneficiou 80 famílias da Comunidade São José de forma direta, explicando que 50 já tiveram todo o processo concluído e já estão vivendo numa moradia nova e outras 30 famílias estão com o processo em fase de conclusão.