Chelsea x West Ham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (03/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Chelsea x West Ham acontece hoje, HOJE (03/02) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Chelsea ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Chelsea x West Ham – Palpites, Notícias e Escalações

Data: Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Horário: 20h00 (Reino Unido) | 17h00 (Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres

Competição: Premier League – 24ª rodada

Chelsea e West Ham se enfrentam nesta segunda-feira em um clássico londrino válido pela 24ª rodada da Premier League. O confronto marca o reencontro de Graham Potter com Stamford Bridge, agora como treinador dos Hammers. O Chelsea busca se recuperar da derrota para o Manchester City, enquanto o West Ham vem de um empate contra o Aston Villa.

Análise da Partida

O Chelsea estava perto de fechar janeiro invicto, mas acabou sofrendo uma virada por 3 a 1 contra o Manchester City na última rodada. O time comandado por Enzo Maresca demonstrou uma defesa instável e dificuldades em segurar vantagens. Os Blues, que vinham em uma sequência positiva, seguem inconsistentes na briga por uma vaga nas competições europeias.

Já o West Ham, sob o comando de Potter, tem mostrado oscilações. O empate em 1 a 1 contra o Aston Villa foi frustrante, já que os Hammers criaram chances para vencer. A equipe marcou em seus últimos sete jogos fora de casa, o que pode ser um ponto positivo contra um Chelsea que sofreu gols em 10 das 11 partidas em Stamford Bridge nesta temporada da Premier League.

O retrospecto recente entre as equipes favorece o Chelsea. Os Blues golearam o West Ham por 5 a 0 na última temporada e venceram por 3 a 0 no primeiro turno da atual edição do campeonato.

Forma das Equipes

Chelsea – Premier League

❌ Derrota vs. Man City (3-1)

✅ Vitória vs. Brighton (4-2)

➖ Empate vs. Middlesbrough (1-1)

✅ Vitória vs. Preston (4-0)

➖ Empate vs. Aston Villa (0-0)

❌ Derrota vs. Wolverhampton (2-1)

West Ham – Premier League

➖ Empate vs. Aston Villa (1-1)

❌ Derrota vs. Nottingham Forest (2-0)

✅ Vitória vs. Bournemouth (3-1)

❌ Derrota vs. Arsenal (2-0)

✅ Vitória vs. Sheffield United (2-0)

❌ Derrota vs. Manchester United (3-0)

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Chelsea

O técnico Maresca deve repetir a equipe que enfrentou o Manchester City. Mykhaylo Mudryk segue suspenso, enquanto Omari Kellyman, Romeo Lavia, Wesley Fofana e Benoît Badiashile continuam no departamento médico. Robert Sánchez, criticado por falhas recentes, deve seguir como titular.

Provável escalação:

Sánchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Madueke, Palmer, Neto; Jackson

West Ham

Graham Potter terá o retorno de Jarrod Bowen, que voltou a treinar após uma lesão no pé. Lucas Paquetá ainda é dúvida, enquanto Michail Antonio, Crysencio Summerville, Niclas Füllkrug e Jean-Clair Todibo seguem fora. Dinos Mavropanos retorna de suspensão e pode assumir a vaga na defesa.

Provável escalação:

Areola; Coufal, Kilman, Mavropanos; Wan-Bissaka, Soucek, Álvarez, Emerson; Paquetá, Kudus; Bowen

Palpite e Prognóstico

O Chelsea tem um retrospecto favorável diante do West Ham e chega com um time mais descansado. Os Hammers possuem qualidade no ataque, especialmente com o retorno de Bowen, mas a defesa tem mostrado vulnerabilidades. Espera-se um jogo com chances para os dois lados, mas com favoritismo dos Blues.

Palpite: Chelsea 3-1 West Ham

A partida promete muita emoção, e os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes ao vivo na Premier League!

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 17h00 (horário de Brasília).

