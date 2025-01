ASSISTIR AO VIVO CSA X MURICI COM IMAGENS ALAGOANO 2024 HOJE (19/01), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida CSA x MURICI acontece HOJE (19/01) às 16 hs. O mandante da partida é o CSA que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por crbalagoas.com.br e centrosportivoalagoano.com.br

Campeonato Alagoano: 3ª Rodada Promete Jogos Decisivos

A terceira rodada do Campeonato Alagoano acontece neste fim de semana com três partidas. No sábado (18/01), o CSA enfrenta o Murici no Estádio Rei Pelé, às 16h. O Azulão vem embalado por uma vitória por 3×0 sobre o CSE e busca manter o bom desempenho. Já o Murici, que empatou com o Coruripe na última rodada, tenta melhorar após anunciar Alyson Dantas como técnico. Destaques no CSA incluem a possível volta de Igor Bahia, enquanto o Murici pode contar com Dênis Marques e Edson Silva.

No domingo (19/01), também às 16h, o CRB visita o CSE no Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Ambos os times ainda buscam a primeira vitória no torneio, aumentando a expectativa para um confronto equilibrado. O Galo deve contar com jogadores experientes como Anselmo Ramon, enquanto o CSE aposta em Galeguinho e Júnior Timbó.

Simultaneamente, o ASA recebe o Penedense no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Ambos invictos até agora, as equipes prometem um duelo acirrado. O ASA mantém a formação vencedora com destaque para Thiago Alagoano e Júnior Viçosa. O Penedense, com Rafão e Jardel em destaque, quer surpreender fora de casa.

Os resultados desta rodada podem começar a definir os rumos das equipes no campeonato, aumentando ainda mais a importância desses confrontos.

ONDE ASSISTIR AO VIVO CAMPEONATO ALAGOANO

Os jogos do Campeonato Alagoano podem ser acompanhados ao vivo pelo YouTube da Federação Alagoana de Futebol (FAF), que transmite as partidas diretamente, oferecendo aos torcedores acesso gratuito e de alta qualidade. Além disso, a plataforma é uma opção prática para quem deseja acompanhar os confrontos de qualquer lugar.

Outra maneira de ficar por dentro dos jogos é através dos portais GE e MRNews, que trazem a cobertura em tempo real. Ambos oferecem atualizações minuto a minuto, escalações, lances importantes e análises completas sobre os duelos do torneio.