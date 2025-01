Jornalista Ewerton Correia é finalista de prêmio com reportagem sobre saúde bucal

Ewerton Correia, repórter e apresentador da Rede Paraíba. Reprodução/Arquivo Pessoal

O jornalista Ewerton Correia, da Rede Paraíba de Comunicação, foi anunciado como um dos finalistas do 7º Prêmio Crosp de Jornalismo, que reconhece trabalhos de todo o Brasil na área de saúde bucal.

Ewerton concorre na categoria Radiojornalismo, com uma reportagem “Dignidade do sorriso: após 20 anos do Brasil Sorridente, muitos ainda não têm acesso ao básico”, exibida no programa CBN Cotidiano. A reportagem discute a importância do programa “Brasil Sorridente”, que há duas décadas realiza atendimento odontológico gratuito, e a simbologia do sorriso.

O jornalista conta que a ideia inicial era apenas apresentar o serviço e informar à população sobre o programa, mas, ao chegar às filas de atendimento do Sistema Único de Saúde, deparou-se com uma dura realidade.

“Eu me deparei com a realidade dura para a boa parte da população, no sentido da falta dos dentes em boa parte da população, sobretudo a população mais idosa, mas em alguns adultos também. A Paraíba tem uma grande parcela de desdentados, e isso me surpreendeu muito, mas ao mesmo tempo eu me deparei com um programa que existe há tantos anos e que tem muito poder, muita força, para tentar driblar as dificuldades relacionadas à saúde bucal”, afirmou Ewerton Correia.

Os vencedores serão divulgados até o dia 8 de janeiro de 2025.