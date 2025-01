Secretaria de Saúde abre nesta sexta-feira programação do Janeiro Branco

Os cuidados com a saúde mental da população estão inseridos nas políticas públicas ofertadas pela Prefeitura de João Pessoa durante todo o ano. Os vários serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prestam essa assistência onde, a cada início de ano, ganha ênfase com a campanha Janeiro Branco. Este ano, a iniciativa tem como tema ‘O que fazer pela saúde mental agora e sempre?’.

Na rede de saúde da Capital, a programação em referência à data tem início nesta sexta-feira (3), com uma atividade de meditação no Caps AD III David Capistrano, no bairro de Tambauzinho. Também nesta sexta, o Caps Gutemberg Botelho, situado no Bairro dos Estados, fará uma palestra abordando a temática ‘Conscientização e Prevenção’.

Jean Dantas, coordenador da Área Técnica de Saúde Mental da SMS, ressaltou que a campanha Janeiro Branco é um convite para cuidarmos da saúde mental com a mesma atenção que damos à saúde física. “É um momento de reflexão, conscientização e, acima de tudo, ação. Falar sobre emoções, reconhecer limites e buscar apoio profissional quando necessário não é fraqueza, mas um ato de coragem e autocuidado. Que este mês nos inspire a cultivar o bem-estar emocional e a construir uma sociedade mais empática e atenta às necessidades mentais de todos”, destacou.

Programação – As atividades do Janeiro Branco envolvem diretamente os Centros de Atenção Psicossocial, com palestras, caminhadas, feiras, momentos de reflexão e perspectivas, relações interpessoais, entre outras ações com foco na saúde mental.

No Caps Infantojuvenil Cirandar, que funciona no bairro do Roger, as ações da campanha irão acontecer no dia 22, quando haverá uma ação envolvendo os familiares dos usuários do serviço, e no dia 30, com uma tarde recreativa e um lanche coletivo.

Rede de assistência – A Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) proporciona uma assistência especializada em saúde mental durante todo o ano, com ações contínuas e intensificadas em campanhas específicas, a exemplo do Setembro Amarelo e do Janeiro Branco. Essa assistência começa na atenção primária, com as equipes de saúde da família identificando as necessidades dos cidadãos e fazendo a conexão com os demais serviços da rede. Desta forma, os encaminhamentos são feitos de maneira precisa e adequada para cada pessoa.

O Centro de Referência e Cuidado à Vida é um serviço referência para pessoas com depressão e ansiedade, onde, após triagem inicial, é possível receber atendimento multiprofissional com psicólogo, médico psiquiatra, assistente social e terapeuta holístico, além de participar de grupos terapêuticos de enfrentamento à depressão. O serviço funciona na Policlínica Municipal de Jaguaribe, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já o Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM) é um serviço porta aberta que funciona 24h, tendo como objetivo atender casos de urgência e emergência em psiquiatria, como surtos psicóticos e distúrbios psiquiátricos em fase aguda, casos de ideação suicida e descompensação dos tratamentos psiquiátricos com aparecimento de sintomas patológicos agudo. O PASM fica situado no Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) e o contato pode ser feito pelo telefone: (83) 98768-0121.

O Hospital Municipal Infantil do Valentina (HMV) é uma unidade que atende apenas casos de urgências psiquiátricas envolvendo crianças e adolescentes. A unidade, que conta com uma equipe multiprofissional preparada para acolher este público específico, fica na Rua Mariangela Lucena Peixoto, no bairro Valentina Figueiredo.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de João Pessoa oferecem cuidados especializados para pessoas com diferentes perfis de sofrimento ou transtorno mental. Os Caps Gutemberg Botelho e Caminhar atendem pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. O Caps AD David Capistrano é dedicado a pessoas que enfrentam sofrimento mental devido ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Já o Caps Infantojuvenil Cirandar oferece assistência a crianças e adolescentes, de 3 até 18 anos incompletos, com transtornos psicóticos ou sofrimento mental decorrente do uso de álcool e outras drogas.

Confira os endereços de cada Centro:

Caps Gutemberg Botelho

Avenida Minas Gerais, nº 409, Bairro dos Estados

Telefone: 9 9906-2251

Caps Caminhar

Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária

Telefone: 98796 -2883

Caps AD David Capistrano

Rua Professor Álvaro de Carvalho, n°262, Tambauzinho

Telefone: 3213- 7616

Caps Infantojuvenil Cirandar

Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Roger

Telefone: 3213- 7614