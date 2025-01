Sabadinho Bom abre programação de 2025 com o samba da cantora Graça Braga

O ritmo do samba toma conta do Centro Histórico da Capital com a primeira edição do ‘Sabadinho Bom’ de 2025, sob o comando da cantora paulistana Graça Braga, conhecida na noite como a ‘Dama do Samba’. O evento já ganhou espaço na programação cultural da cidade com o melhor do samba e do chorinho. A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), é realizada na Praça Rio Branco, sempre a partir das 12h30.

“O Sabadinho Bom é uma ação consolidada na cidade e a Prefeitura de João Pessoa garante a continuidade do projeto plenamente este ano. Já iniciando, no primeiro sábado de janeiro, com atrações musicais de qualidade, que tem sido o nosso padrão. O Sabadinho Bom é um evento cultural, musical, mas, sobretudo, uma ação que desenvolve a economia criativa no Centro Histórico”, destaca o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A cantora Graça Braga fala sobre sua expectativa para o show deste sábado (4). “A minha expectativa é uma das melhores. Pela primeira vez participo do projeto e estou superansiosa e ao mesmo tempo feliz em fazer essa participação e abrir a programação do Sabadinho Bom de 2025”, revelou.

A cantora tem na bagagem cinco álbuns gravados e promete se apresentar com um repertório diversificado. “Meu repertório é voltado para música popular brasileira, samba e até alguns forrós. É um pouco mesclado”, adiantou a artista paulistana. Sua apresentação conta com um trabalho autoral e interpretações de canções de artistas como Roberto Ribeiro, Elizeth Cardoso, Gonzaguinha, Alcione, Martinho da Vila, Elza Soares, Elis Regina, entre outros.

Sabadinho Bom – É um projeto cultural da Prefeitura Municipal de João Pessoa e consolidou-se como um espaço para a divulgação e valorização da cultura local para músicos consolidados e para as novas gerações. O projeto é aberto ao público com apresentações musicais de samba e chorinho todas as tardes de sábado, a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital.