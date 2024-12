Confira os jogos do Esporte-PB transmitidos pelo Jornal da Paraíba

O Jornal da Paraíba vai transmitir 8 jogos do Esporte de Patos na primeira fase do Campeonato Paraibano. O torcedor pode acompanhar o Terror do Sertão de perto através dos três pacotes oferecidos no pay-per-view. Para isso, basta entrar na plataforma do JP e escolher a partida (Ingresso Individual) ao preço de 24,90. Se preferir, também pode adquirir o pacote com todos os jogos (Meu Time) por 94,70. E ainda tem a opção de acompanhar mais de 40 jogos ao vivo (Sócio Paraibano*) por apenas R$ 289,90.

Ingresso Individual: R$ 24,90

Meu Time: R$ 94,70

Sócio Paraibano: R$ 289,90

Eder Souza / Esporte de Patos

Confira os jogos do Esporte de Patos com transmissão pelo Jornal da Paraíba (clique em cada partida para comprar o Ingresso Individual de cada jogo)

Além das partidas da primeira fase, o Jornal da Paraíba também vai transmitir as semifinais e finais do Campeonato Paraibano 2025.

* Os jogos com mando de campo de Botafogo-PB e Serra Branca não fazem parte do pay-per-view do Jornal da Paraíba

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba