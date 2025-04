George/Saymon ficam com a prata na etapa de Saquarema do Top 16 do Vôlei de Praia

Na última semana aconteceu mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A terceira etapa aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro, e teve o paraibano George Wanderley chegando à final do Top 16 ao lado de Saymon. A dupla ficou com a prata. Já no feminino, Andressa e Tainá ficaram pelo meio do caminho.

George e Saymon ao lado do técnico Ernesto. Reprodução / Instagram @georgesmw

George e Saymon perderam a grande final para Arthur e Adrielson, em uma partida que foi para o tie-break. Os sets terminaram em 21/18, 17/21 e 15/11. George/Saymon estão na segunda colocação do ranking de entrada, com 4080 pontos.

Andressa também representou a Paraíba na disputa, ao lado da sergipana Tainá Bigi. Elas foram até as eliminatórias para as quartas de final, mas acabaram perdendo para Carol Horta e Elize. A dupla Andressa/Tainá ocupa a 15ª posição no ranking de entrada, com 2680 pontos.

A terceira etapa do Elite 16 acontece em Brasília, entre os dias 23 e 27 de abril.

