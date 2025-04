Secretaria de Saúde realiza ação de conscientização e combate às arboviroses no Parque Solon de Lucena

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio das equipes de Vigilância em Saúde, realizou, na manhã desta segunda-feira (7), uma ação de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti, no Parque Solon de Lucena. A atividade marca o início da Semana Estadual de Combate às Arboviroses, que segue acontecendo na Capital até sexta-feira (11).

Durante a ação, servidores da SMS realizaram panfletagem e orientações junto à população que passava pelo local; agentes de combate às endemias realizaram batida de foco no entorno do Parque Solon de Lucena, uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, levou mostruários com as diferentes fases do mosquito.

“Hoje, no Dia da Saúde, começamos a semana com uma ação muito importante para o cuidado com a saúde da população, dando início a programação da Semana de Combate às Arboviroses, um momento onde estaremos realizando diversas ações, em toda a cidade, reforçando a necessidade da adoção de medidas de proteção para combate ao Aedes e prevenção do adoecimento por arboviroses”, destaca Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

Programação – A programação da SMS segue nesta terça-feira (8), a partir das 11h, no Shopping Sul. No local, além de panfletagem com foco na prevenção ao Aedes, os profissionais de saúde orientarão sobre a vacinação contra a dengue, que está disponível para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos nas Unidades de Saúde da Família (USF) da Capital.

Dando sequência à programação, na quarta-feira (9), a equipe técnica em arboviroses da SMS estará na USF Integrada Ilha do Bispo, a partir das 8h, realizando panfletagem e uma roda de conversa com os pacientes da unidade. Já na quinta-feira (10), a ação será voltada aos alunos da Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Padre Hildon. No local, a partir das 14h, técnicos da Vigilância Ambiental promoverão palestras educativas sobre as arboviroses e formas de prevenção. Concluindo a semana, na sexta-feira (11), a partir das 8h, os agentes de combate às endemias estarão realizando batida de foco no entorno do Mercado Central, além de panfletagem junto à população.

Arboviroses – São as doenças causadas pelos arbovírus, que são vírus onde o principal transmissor é um artrópode, que pode ser um mosquito ou carrapato. Existem 545 espécies de arbovírus e, desses, 150 causam doenças em seres humanos. Além de possuírem o mesmo vetor de transmissão, essas doenças possuem sintomas semelhantes e podem causar o desenvolvimento de complicações neurológicas, como encefalites, choque hemorrágico, Síndrome de Guillain Barré e outras doenças neurológicas. Uma das principais complicações é a microcefalia em recém-nascidos de mães que adquiriram o zika vírus durante a gestação.

Números – De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, no primeiro trimestre deste ano, João Pessoa registrou 959 casos das principais arboviroses. Desse total de casos confirmados, 906 foram de dengue, 51 de Chikungunya e 2 de Zika.

O número de casos notificados de dengue, em João Pessoa, apresentou uma redução de 65,1% nos dois primeiros meses de 2025 em comparação aos dois primeiros meses de 2024. Do início de janeiro até o final de fevereiro do ano passado, foram notificados 2.367 casos da doença, enquanto no mesmo período deste ano, o número caiu para 826.

Os casos de zika e chikungunya também diminuíram. Os meses de janeiro e fevereiro de 2024 somaram 191 casos notificados de chikungunya, já em 2025 foram 44 notificações, resultando numa redução de 76,9%. Em se tratando dos casos de zika neste período, a redução foi de 85,7%, caindo de 35 para 5 casos notificados.

Assistência – Quem apresentar os sintomas de uma das doenças deve procurar sua Unidade de Saúde da Família de referência e, em casos mais graves, é preciso buscar assistência em uma porta de urgência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais que atuam como porta aberta para urgências.