Vitória sofre derrota para o Flamengo e permanece na lanterna do Brasileirão

Em partida realizada no Estádio Barradão, o Vitória enfrentou o Flamengo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014 e foi derrotado por 2 a 1. Com esse resultado, o time baiano manteve-se na última posição da tabela, com 15 pontos, enquanto o Flamengo alcançou sua quinta vitória consecutiva, subindo para a nona colocação, com 25 pontos. citeturn0search6

O jogo foi movimentado, com oportunidades para ambas as equipes. O Flamengo abriu o placar com um gol de Marcelo, mas o Vitória reagiu e empatou ainda no primeiro tempo com Caio. Na segunda etapa, Alecsandro converteu um pênalti, colocando o Flamengo novamente à frente no marcador. O Vitória teve a chance de igualar o placar com uma penalidade a seu favor, porém Juan desperdiçou a cobrança, consolidando a vitória do time carioca. citeturn0search6

A situação do Vitória no campeonato tornou-se ainda mais delicada após essa derrota, mantendo-se na lanterna da competição. O próximo desafio da equipe baiana será contra o Santos, no Pacaembu, no sábado seguinte, às 18h30, pela 19ª rodada do Brasileirão. Antes disso, o Vitória enfrentará o Sport pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, também no Barradão, na quarta-feira, às 22h. citeturn0search6

O Flamengo, por sua vez, vive um momento de ascensão, acumulando cinco vitórias consecutivas e melhorando sua posição na tabela. A equipe carioca enfrentará o Grêmio, no Maracanã, no próximo sábado, dando continuidade à sua campanha no campeonato. citeturn0search6

