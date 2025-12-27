CFO 2026 do Corpo de Bombeiros da Paraíba inscreve até esta sexta (26)

As inscrições para a seleção do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros da Paraíba terminam nesta sexta-feira (26), de acordo com o edital publicado pelo Diário Oficial do Estado (DOE-PB).

De acordo com o edital, os aprovados começam o Curso de Formação de Oficiais (CFO) como cadete, com um salário a partir de R$ 3 mil.

CFO 2026 Corpo de Bombeiros da Paraíba

As inscrições acontecem por meio do site do Corpo de Bombeiros, com uma taxa de R$ 120.

Após a conclusão do curso, se torna aspirante a oficial, com um salário a partir de R$ 6,7 mil. Depois de seis meses de conclusão do estágio, é promovido ao posto de 2º Tenente, cujo salário é de R$ 8,7 mil.

Vagas disponíveis

São 15 vagas para o quadro de Oficiais, começando a carreira pelo posto de 2º tenente e alcançando o título de Engenheiro de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Para participar da seleção, é necessário ter feito o Enem em 2025.

Fases do CFO 2026 Corpo de Bombeiros da Paraíba

O concurso terá duas fases: a primeira, o exame intelectual, será por meio da nota do Enem, e a segunda será a fase de exames complementares (psicológico, saúde e aptidão física).