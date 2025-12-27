Frei Gilson se apresenta neste sábado com os padres Bruno Costa, Nilson Nunes, Puan Ramos e Sandro Santos

O religioso Frei Gilson se apresenta neste sábado (27), no Busto de Tamandaré, no projeto Celebra João Pessoa, dentro da programação de final de ano da Capital paraibana. A ação, promovida pela Arquidiocese da Paraíba, em parceria com a Prefeitura, também terá como atrações os padres Bruno Costa, Nilson Nunes, Puan Ramos e Sandro Santos. O evento, que começa a partir das 14h, deve reunir um público de até 300 mil pessoas, conforme estimativa das forças de segurança.

“O Celebra João Pessoa é um momento de renovação da fé e construção de novas esperanças. E é muito importante para todos nós da Prefeitura e da própria Arquidiocese a presença dos padres da Paraíba, lideranças religiosas cantoras como o padre Nilson e padre Márcio. É muito importante a presença deles nesse momento, é muito simbólico esse momento para nós, é uma união de toda a igreja, toda a Arquidiocese em torno de um projeto de fé”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O padre Mário Costa, responsável pela comunicação da Arquidiocese da Paraíba, afirma que o Celebra João Pessoa é um momento, de fato, de celebração. “A gente pretende celebrar, neste fim de ano, tudo aquilo que nós vivemos neste ano especial para a Igreja Católica de um modo geral e também para a Arquidiocese da Paraíba, porque nós vivemos o Ano Jubilar que estamos concluindo”, ressaltou.

O Celebra João Pessoa é um evento que ganha proporção porque envolve todas as cidades da Paraíba e pessoas de outros lugares. Conforme o padre Mário, foram escolhidos também, para celebrar esse momento, alguns sacerdotes e religiosos que se destacam, no âmbito local, na evangelização.

Um deles é o padre Sandro Santos, da Comunidade Consolação Misericordiosa. Foi convidado também o padre Puan Ramos, que já desenvolve um trabalho de apresentações artísticas através de shows. Ele é pároco da Paróquia Jesus Ressuscitado, no bairro Bancários.

O padre Nilson Nunes, bastante conhecido na cidade por fazer um trabalho de evangelização no Santuário Mãe Rainha, no bairro do Bessa, com a Missa da Luz, também participa, assim como o padre Bruno Costa, que é pessoense e trabalha na Comunidade Canção Nova, vindo como atração nacional.

A Madre Germana, que acompanha o Grupo Mãos de Maria, que ajuda a promover o Celebra João Pessoa, vai abrir o momento oracional do show junto com o padre Sandro Santos. “A nossa expectativa é alcançar uma evangelização de massa. A gente vê que é uma realidade no Brasil inteiro que as pessoas se agrupam por identidade. Então, o Celebra João Pessoa marca não só a identidade católica, mas também cristã”, pontua o padre Mário Costa.

Inclusive, ele destaca que muitas pessoas que não são católicas vão estar no show do Frei Gilson para viver esse momento. “O show realmente é aberto para celebrar e quando trazemos esse nome ‘Celebra João Pessoa’, nós marcamos que, como irmãos que somos em Cristo, trazemos a mesma raiz de fé, que é o Cristianismo. E nos encontramos na praia para celebrar esse momento tão bonito que a cidade está vivendo, tantas coisas boas que temos visto, e nos reunimos para celebrar todos os feitos do Senhor em nossa vida e em nossa cidade”, completa.

Celebra João Pessoa – O evento vem fortalecer a tradição que João Pessoa possui de realizar manifestações religiosas unindo cultura, fé e expressão popular, atraindo fiéis e famílias para um momento de comunhão e evangelização.

O Celebra João Pessoa marca também a primeira vinda do Frei Gilson à Capital. Sacerdote da Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, Frei Gilson é reconhecido em todo o Brasil por sua pregação inspiradora, ministério de música católica e testemunho de fé, atraindo multidões em momentos de espiritualidade e adoração.

Realizado pela Arquidiocese da Paraíba, com o apoio da Prefeitura, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o Celebra João Pessoa será uma tarde de louvor, oração e fé na Orla da Capital.

Programação e orientações – O Celebra João Pessoa começa por volta das 14h, com momentos de louvor, oração e apresentações religiosas. Frei Gilson será a última atração e deve subir ao palco no início da noite.

De acordo com o Movimento Mãos de Maria, que atua na promoção no Celebra João Pessoa, a estrutura do evento contará com torres de delay ao longo do espaço e telões para garantir visibilidade ao público, com som e imagem simultâneos.

A orientação aos fiéis é que cheguem preparados para o horário da tarde, com água para hidratação e que utilizem filtro solar, sombrinhas e chapéus para se proteger do sol.