Primeira turma do Programa Autonomia e Renda Petrobras do Campus Cubatão do IFSP recebe certificação de cursos FIC

Por MRNews



Novo edital será publicado em dezembro e selecionará 40 estudantes para o curso FIC de Auxiliar de Serviços Diversos

Em 17 de dezembro, alunos da primeira turma do Programa Autonomia e Renda Petrobras, ofertado no Campus Cubatão do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), receberam a certificação pela realização do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Auxiliar de Serviços Diversos.

A atividade de encerramento contou com a presença dos alunos concluintes, parentes e amigos, professores e representantes da Petrobras e do IFSP. O coordenador do Programa no Campus Cubatão, Leandro Fabricio Campelo, destacou um dos pontos positivos do curso. “Foi um desafio muito grande para os docentes e para os estudantes, mas a gente percebe a satisfação deles, principalmente quando os alunos falam que querem continuar os estudos e vão procurar outras possibilidades”, destaca.

Durante o evento, o gerente de manutenção da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), Fernando Cardoso Matos, contou aos presentes a sua trajetória de vida. “Também vim de família humilde e foi quando tive acesso à indústria, ainda sem ter concluído o ensino médio, que minha vida começou a mudar. Fui fazer supletivo, curso técnico, graduação, inclusive prestei o concurso para a Petrobras por sete vezes, até passar”, revelou, emocionando e incentivando a todos a continuar a estudar até conquistar os objetivos almejados.

O curso, que teve 1.779 inscritos para 40 vagas, ocorreu de forma presencial durante quase quatro meses, período em que os estudantes receberam acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de apoio social, pedagógico e psicológico. Além disso, também foi concedido aos estudantes um subsídio mensal de R$ 660 e de R$ 858 para mulheres com filhos de até 11 anos para apoiar a permanência dos estudantes no ambiente educacional.

Durante o curso, os estudantes também tiveram a oportunidade de ter acesso a conteúdos relacionados aos fundamentos da comunicação, raciocínio lógico, saúde, segurança e meio ambiente, 5S (metodologia de gestão organizacional que visa melhorar a organização, limpeza, padronização e eficiência do ambiente de trabalho), além de noções básicas sobre almoxarifado, logística e adquirir habilidades para realização de pequenos reparos de manutenção.

Perfil dos concluintes

O público prioritário do Autonomia e Renda Petrobras são pessoas em condições de vulnerabilidade e exclusão social, sem vínculo formal de emprego e de baixa renda, com 18 anos ou mais de idade, moradoras da área de abrangência das operações da Petrobras, sendo as vagas destinadas, preferencialmente, para pretos e pardos, mulheres, indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas refugiadas.

Dos 34 alunos que concluíram a primeira turma oferecida pelo Programa, 82% se identificam com o gênero feminino, 91% se autodeclaram preto ou pardo e cerca de 15% possuem filho com idade inferior a 12 anos, sendo que muitas trabalham e são responsáveis pelo sustento da família, com renda mensal de meio salário-mínimo de renda familiar per capita.

A aluna Natany Daiane Cardoso dos Santos revela como o curso impactou em sua vida. “Sou mãe de três filhos e estava vivendo só como dona de casa. Depois do curso, algumas palavras que eu ouvi de alguns professores despertaram em mim uma vontade de sair dessa bolha, fazer acontecer, não esperar as coisas acontecerem”. Ela conta ainda que a experiência que conquistou no curso a fez ter vontade de voltar a estudar. “Quero ter uma profissão, um emprego digno”, destaca.

Natany também proferiu um breve discurso durante a entrega dos certificados, representando todos os estudantes. “Vamos sempre nos lembrar que isso foi só o começo de uma vida extraordinária. O curso despertou muita gente que vivia adormecida, no automático, sem perspectiva de mudança. Após o início do curso, o desejo de crescer e a sede por aprender voltaram com tudo! Então, não podemos esquecer o que aprendemos aqui: podemos ser o que quisermos”, finaliza.

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Autonomia e Renda Petrobras é um programa lançado em junho de 2024 e realizado em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e com a Firjan SENAI SESI. Na totalidade do Programa, são oferecidos 34 cursos diferentes de qualificação profissional em nível técnico e profissionalizante em 44 municípios de sete estados brasileiros. A parceria com os 33 IFs e diretórios regionais do Senai e do Sesi recebeu o investimento total de R$ 350 milhões.

Seu principal objetivo é qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos e bolsas-auxílio para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

No Campus Cubatão do IFSP, ainda em dezembro, será lançado novo edital que selecionará 40 estudantes para o curso FIC de Auxiliar de Serviços Diversos. As inscrições ocorrerão já no início de janeiro, com sorteio em fevereiro e início das aulas em março.

Saiba mais em www.autonomiaerenda.com.br.