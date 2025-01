Prefeitura realiza vacinação nos diversos serviços de saúde e durante as festividades na cidade

A Prefeitura de João Pessoa segue promovendo ações de cuidado com vacinação em diversos serviços da cidade, nos pontos móveis e também, durante o Festival Forró Verão que acontece no Busto de Tamandaré. Os profissionais de saúde reforçam o chamamento para o cuidado principalmente com as doses dos imunizantes que podem proteger contra as Síndromes Respiratórias Aguda Grave (SRAG), a exemplo da Covid-19 e Influenza.

Segundo a última atualização do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que monitora os casos da condição clínica pelo país, a Covid-19 ainda representa 41,3% dos casos positivos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil, com uma tendência de crescimento oscilante entre os idosos em alguns estados da federação. Já o rinovírus permanece como o principal responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos.

“Estamos com diversos pontos móveis para atender a população pessoense e as pessoas que visitam a cidade. Sobretudo, alertamos os pais e responsáveis que levem as crianças e adolescentes ao serviço de saúde de referência, mais próximo da sua residência e junto com a profissional da sala de vacina, mantenha o documento do seu filho em dia, com as doses referentes a cada faixa etária atualizada”, enfatizou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Pontos móveis – Os pontos móveis estão localizados no Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e no Shopping Tambiá. Já o Busto de Tamadaré está com uma equipe atendendo como ponto de apoio nos seguintes dias: 16, 17, 18 e 19 de janeiro em horários alternados, conforme programação abaixo.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou registro de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

*exceção:Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Busto de Tamandaré

Quinta-feira (16) e sexta-feira (17) – Horário: 6h às 19h

Sabádo (18) – Programação do Forró Verão – Horário: 18h às 22h

Domingo (19) – Horário: 6h às 10h

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) ) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).