Hoffenheim x Borussia Monchengladbach ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (21/12)

O jogo entre Hoffenheim x Borussia Monchengladbach Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (21/12) às 13:30 hs . O mandante desta partida será o Hoffenheim que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia: Hoffenheim x Borussia Monchengladbach – Bundesliga 2024

No próximo sábado, dia 21 de dezembro, o Hoffenheim receberá o Borussia Monchengladbach no estádio PreZero Arena, em um confronto crucial pela 15ª rodada da Bundesliga. A partida, marcada para às 14h30 (horário de Brasília), promete ser decisiva para ambos os times que buscam melhorar suas posições na tabela.

Hoffenheim: Em Busca da Recuperação

O Hoffenheim ocupa atualmente a 14ª posição na Bundesliga, com 14 pontos conquistados. Após um empate sem gols contra o Borussia Dortmund, no dia 15 de dezembro, a equipe está quatro pontos à frente da zona de playoff de rebaixamento, mas ainda enfrenta dificuldades para garantir uma sequência de bons resultados. O time de Christian Ilzer não vence há três jogos seguidos, e sua última vitória foi contra o Stuttgart, no início de dezembro.

Apesar disso, o Hoffenheim tem mostrado boa forma em casa, com quatro vitórias e apenas uma derrota nas últimas oito partidas no PreZero Arena. No entanto, a falta de gols tem sido uma preocupação, já que a equipe falhou em marcar em cinco das últimas oito partidas da Bundesliga. O goleador Jacob Bruun Larsen, autor do gol de empate contra o Dortmund, será uma peça-chave no ataque, juntamente com Adam Hlozek, que tem sido um dos principais nomes da temporada.

O Hoffenheim também enfrentará algumas ausências, incluindo os defensores Pavel Kaderabek, Christopher Lenz e Ozan Kabak. O técnico Ilzer poderá contar com opções como Valentin Gendrey e Stanley N’soki para compor a linha defensiva, além de Diadie Samassekou no meio-campo.

Borussia Monchengladbach: Confiante Após Vitória Importante

O Borussia Monchengladbach, por sua vez, vem de uma vitória expressiva por 4 a 1 contra o Holstein Kiel no dia 14 de dezembro. Com 21 pontos, a equipe ocupa a 11ª posição na tabela e busca melhorar sua consistência para subir na classificação. Sob o comando do técnico Gerardo Seoane, o time tem mostrado um futebol mais sólido, mas ainda enfrenta dificuldades em conseguir vitórias consecutivas. Eles não vencem jogos seguidos na Bundesliga desde maio de 2022.

No ataque, o Gladbach tem se destacado com jogadores como Alassane Plea e Franck Honorat, enquanto a defesa, composta por Ko Itakura e Nico Elvedi, tem se mostrado firme. No entanto, a equipe tem tido dificuldades em jogos fora de casa, com apenas duas vitórias em seus últimos 20 jogos como visitante na Bundesliga.

Seoane também não poderá contar com o meio-campista Florian Neuhaus, que está fora devido a uma lesão no quadril. Rocco Reitz e Julian Weigl devem formar o meio-campo titular, enquanto Grant-Leon Ranos e Tomas Cvancara estão em dúvida para a partida.

Expectativa Para o Jogo

Ambas as equipes têm mostrado inconsistências em suas campanhas até agora. O Hoffenheim, embora tenha uma boa campanha em casa, ainda enfrenta problemas de gols, enquanto o Borussia Monchengladbach tem se mostrado forte no ataque, mas com dificuldades em sua campanha fora de casa. Dada a força do Hoffenheim em seu estádio, é difícil ver o Monchengladbach saindo com uma vitória, especialmente considerando seu histórico ruim como visitante.

A expectativa é de um jogo equilibrado, com o Hoffenheim tentando manter sua invencibilidade em casa, enquanto o Gladbach buscará a recuperação após a vitória sobre o Holstein Kiel. Com base na forma atual, um empate parece ser o resultado mais provável para esse confronto.

Previsão: Hoffenheim 1-1 Borussia Monchengladbach

Com a história recente de ambos os times, um empate parece o desfecho mais provável. O Hoffenheim tem mostrado consistência em casa, mas sua falta de gols pode dificultar a vitória. Já o Borussia Monchengladbach tem o desafio de melhorar sua campanha fora de casa, mas pode se aproveitar do bom momento após a vitória recente. Portanto, uma previsão de empate por 1 a 1 parece a mais razoável para esse confronto.

Com esse resultado, o Hoffenheim se distanciaria um pouco mais da zona de rebaixamento, enquanto o Borussia Monchengladbach seguiria sua busca por uma colocação melhor na tabela.

