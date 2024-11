Santos x Chivas Guadalajara ASSISTIR AO VIVO HOJE (05/11) – LIGA MX

A PARTIDA entre Santos Laguna x Chivas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (5/11) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Santos como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Liga MX: Santos Laguna x Chivas – Prévia e Estatísticas do Confronto

Na terça-feira, 5 de novembro de 2024, o Santos Laguna enfrenta o Chivas Guadalajara em partida válida pela 16ª rodada do Torneio Apertura da Liga MX. O jogo será realizado no Estádio Corona, às 20h (horário do México), e promete ser uma disputa intensa entre duas equipes em busca de melhores colocações na tabela.

Análise das Equipes

**Santos Laguna**

O Santos Laguna não vive seu melhor momento no campeonato, somando empates e derrotas nas últimas rodadas. A equipe sofreu duas derrotas consecutivas e um empate nos três jogos anteriores, o que evidência a necessidade de ajustes, principalmente no setor ofensivo. Com uma média de 0,7 gols por partida e uma defesa que sofre 1,7 gols por jogo, o Santos Laguna precisa fortalecer sua linha de ataque e reduzir os erros defensivos para aumentar suas chances de vitória.

**Chivas Guadalajara**

Por outro lado, o Chivas vem de uma vitória recente e apresenta um desempenho mais sólido na defesa. Com uma média de 1,5 gols por partida e sofrendo apenas 0,9 gols em média, o time se mostra mais equilibrado em campo. Roberto Alvarado tem se destacado com 5 gols na temporada, e Raúl Rangel, o goleiro, já acumula 43 defesas, consolidando o setor defensivo do Chivas.

Estatísticas Relevantes

– **Gols por Jogo**: Santos Laguna (0,7) x Chivas (1,5)

– **Gols Sofridos por Jogo**: Santos Laguna (1,7) x Chivas (0,9)

– **Faltas Cometidas**: Santos Laguna (11,1 por jogo) x Chivas (12,3 por jogo)

– **Cartões Amarelos**: Santos Laguna (2,7 por jogo) x Chivas (1,6 por jogo)

– **Disparos Recebidos**: Santos Laguna (19,9 por jogo) x Chivas (12,2 por jogo)

– **Pontos Altos**: Carlos Acevedo, goleiro do Santos, já soma 57 defesas nesta temporada, enquanto Rangel, do Chivas, totaliza 43.

Destaques Individuais

– **Artilheiros**: Lozano (Santos Laguna) com 3 gols; Roberto Alvarado (Chivas) com 5 gols.

– **Assistências**: Jordan Carillo Rodriguez (Santos Laguna) contribuiu com 20 assistências, enquanto Alvarado, do Chivas, lidera com 25 assistências.

– **Defesas**: Carlos Acevedo tem sido um destaque para o Santos Laguna, com 108 recuperações de posse, enquanto Raúl Rangel contribui com 154 pelo Chivas.

Expectativas para o Jogo

Para o Santos Laguna, o objetivo principal será conter o ataque do Chivas e capitalizar nas poucas oportunidades de gol que criar. Já o Chivas deve entrar em campo com um plano tático equilibrado, mantendo a posse e explorando a defesa instável do Santos.

### Onde Assistir

Os torcedores podem acompanhar este confronto emocionante pelos canais de esportes mexicanos e pela plataforma de transmissão online da Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.