Mais de 20 casais dizem ‘sim’ em casamento coletivo promovido pela Secretaria de Habitação e Defensoria Pública

Há 15 anos Patrícia Sabino da Silva e José Adriano da Silva nutriam um sonho: oficializar a união diante de Deus e dos homens. E, finalmente, eles conseguiram, se casaram. O desejo só se concretizou porque a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), em parceria com a Defensoria Pública da Paraíba, colocaram em prática um projeto piloto de casamento coletivo. Além de Patrícia e Adriano, mais 21 casais disseram sim nesta sexta-feira (20).

A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Presidente João Pessoa, no bairro do Jardim Veneza, e envolveu casais que moram no Residencial Vista do Verde. A iniciativa também abriu espaço para quase 100 convidados, que testemunharam o momento de felicidade de todos eles.

Patrícia e Adriano contam que sem esse projeto não conseguiriam realizar a festa de casamento. “Estou sentindo muita gratidão a Deus. Foi um presente de Deus. Esse é um projeto que não tem em todos os lugares. Foi uma grande oportunidade”, agradeceu a noiva.

“A união é um projeto de Deus, em continuação, desde o começo do mundo. Sem esse projeto não iria ter como fazer o casamento. Esse projeto foi muito importante para nós e eu acredito que para todos também”, completou Adriano.

A chefe de gabinete da Semhab, Karla Souza, explicou como a proposta do casamento coletivo surgiu. “Esse trabalho lindo da Secretaria de Habitação, através do trabalho social que é desenvolvido dentro dos condomínios entregues pela Prefeitura de João Pessoa. A equipe incansável, sempre procurando trazer inovações, acesso, porque iniciativas como essa são louváveis, mas demoram chegar à comunidade. E é isso que a equipe da Secretaria de Habitação faz, é esse braço estendido, de alcance para a efetivação dos direitos. A secretária Socorro Gadelha está felicíssima. Habitação não é só entregar casa, é trazer condições dignas de sobrevivência e efetivação de direitos”, destacou.

Regina Franca, diretora do trabalho técnico da Semhab, detalhou os preparativos para o casamento, que começaram na quinta-feira (19), quando as noivas tiveram um dia especial com esmaltação de unha e designer de sobrancelhas. Nesta sexta-feira, foi a vez de fazer o penteado e a maquiagem, tudo de graça.

“A Secretaria de Habitação desenvolve um trabalho com as famílias dos residenciais, que são entregues pela prefeitura. E nós desenvolvemos um trabalho de um ano com essas famílias no pós-ocupacional. Dentro desse trabalho surgiu a ideia de fazer um casamento comunitário com as famílias que têm o sonho, mas não têm a condição. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado, nasceu esse projeto. Tratam-se de casais que já vivem juntos, já têm a união estável e, no dia de hoje, consolidaram essa união”, detalhou.

Nilton Soares de Oliveira Neto, assessor da Defensoria Pública e um dos idealizadores do projeto, falou dos direitos que o casamento garante às famílias. “A gente conseguiu agregar essa ausência de legalidade das uniões das famílias e um projeto pessoal que a gente vem trabalhando de resgatar a família como base, a união legalizada através do casamento civil. Junto com os cartórios daqui de João Pessoa que são parceiros, o 6º e o 7º cartório, hoje esses 22 casais fizeram essa união que dá mais garantias aos beneficiados nas habitações do município”, salientou.

A cerimônia foi realizada pelo pastor Josimar Tavares, que lembrou a importância dos laços matrimoniais. “O casamento é instituído por Deus. Mas o casamento não é todo tempo alegria, muitas vezes a luta chega e nos dias das situações difíceis, a união e o amor serão provados. Porque viver bem quando tudo está bem é fácil, mas quando a dificuldade chega é que chega a prova. Eu tenho certeza que com respeito e amor, esses casamentos vão durar para sempre”, celebrou.