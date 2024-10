Festa da Laranja 2024: Felipe Amorim, Eric Land e mais se apresentam em Matinhas | Foto: divulgação/prefeitura de Matinhas. Matinhas, cidade onde ocorre a Festa da Laranja | Foto: divulgação/prefeitura de Matinhas

A Festa da Laranja, um dos eventos mais tradicionais da Paraíba que acontece no município de Matinhas, Brejo paraibano, tem programação musical a partir desta sexta-feira (18). O evento, que está em sua 17ª edição, promove atividades turísticas e culturais, e recebe shows de nomes como Pablo, Felipe Amorim e Eric Land.

Realizada anualmente em Matinhas, a Festa da Laranja 2024 teve início no último domingo (13) e segue acontecendo até o dia 20 de outubro, no Parque da Laranja. Toda a programação do evento gira em torno da tangerina, fruta cuja expectativa de colheita gira em torno de 70 mil toneladas por ano em Matinhas, tornando a cidade a maior produtora de tangerina do Nordeste, segundo dados do IBGE repassados pela prefeitura do município.

Além dos shows, a programação também conta com diversas palestras sobre turismo rural, com o Seminário do Festival Nacional de Tangerina, realizado em parceria com instituições como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e o Concurso da Rainha da Tangerina.

A expectativa da Prefeitura Municipal de Matinhas é que 40 mil pessoas passem pelo Parque da Laranja durante os dias de evento. A programação musical acontece no palco principal do montado no parque, nesta sexta (18), sábado (19) e domingo (20), a partir das 21h.

Programação Festa da Laranja 2024

18 de outubro (sexta-feira)

Seu Desejo

Ávine Vinny

Forró Lampejo

19 de outubro (sábado)

Eric Land

Vitor Fernandes

Deanzinho

Lord Vinne

20 de outubro (domingo)