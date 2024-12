ONDE ASSISTIR Real Valladolid x Valencia AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (13/12)

A partida entre Real Valladolid x Valencia acontece HOJE (13/12), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Valladolid que buscar os três pontos em seus domínios.

Preview do Jogo: Real Valladolid x Valencia – La Liga 2024

Na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, Real Valladolid e Valencia se enfrentarão em uma partida crucial para as duas equipes na luta contra o rebaixamento da La Liga. O jogo acontecerá no Estadio Municipal José Zorrilla, com início às 16h, horário de Brasília.

Situação das equipes

O Real Valladolid ocupa a última posição na tabela de La Liga, com apenas 9 pontos conquistados em 16 jogos. A equipe vem de uma sequência difícil, com 11 derrotas e apenas 2 vitórias. O time, comandado interinamente por Álvaro Rubio após a saída de Paulo Pezzolano, tem a pior defesa da competição, tendo sofrido 34 gols até o momento. A equipe precisa urgentemente de uma vitória para reduzir a distância para a zona de salvação.

Já o Valencia está na 19ª posição, com 10 pontos em 14 partidas. Com um início de temporada abaixo do esperado, o time de Rubén Baraja venceu apenas duas vezes no campeonato. No entanto, o time tem duas partidas a menos em relação ao Real Valladolid e ainda tem chances de se recuperar, caso consiga engrenar uma sequência de bons resultados.

Forma recente

O Real Valladolid vem de uma derrota por 2-1 contra o Las Palmas, enquanto o Valencia perdeu em casa por 1-0 para o Rayo Vallecano, o que piorou ainda mais sua situação. Ambas as equipes têm dificuldades ofensivas, com o Valladolid marcando apenas 11 gols e o Valencia, 13. A expectativa é de que seja um jogo com poucos gols.

Notícias de times

O Valladolid não contará com Selim Amallah, Kenedy e Raul Moro, que estão lesionados. Além disso, o zagueiro Eray Comert está suspenso, o que pode forçar uma mudança na defesa. Marcos André, que marcou no último jogo, deve seguir como titular no ataque.

Pelo lado do Valencia, o time estará desfalcado de vários jogadores importantes, incluindo Giorgi Mamardashvili, José Gaya, Dimitri Foulquier e Mouctar Diakhaby. Jesus Vazquez deve assumir a lateral-esquerda no lugar de Gaya, e Hugo Duro, artilheiro da equipe com 4 gols na temporada, liderará o ataque.

Previsão de escalações

Real Valladolid (possível escalação): Hein; L. Perez, Bah, J. Sanchez, Rosa; I. Sanchez, Martin, Juric, K. Perez, Sylla; André.

Valencia (possível escalação): Dimitrievski; D. Lopez, Tarrega, Mosquera, Gasiorowski, Vazquez; Rioja, Barrenechea, Pepelu, Guerra; Duro.

Previsão do jogo

Com as duas equipes lutando contra o rebaixamento, é difícil prever quem sairá vitorioso, mas o Valencia tem mais qualidade no elenco e chega com um time ligeiramente mais forte, apesar dos desfalques. Acreditamos que o Valencia conseguirá uma vitória apertada por 1-0.

Ambas as equipes precisam desesperadamente dos três pontos, e o Valencia tem as melhores chances de sair com a vitória, dado o momento difícil do Valladolid.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

