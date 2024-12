Sabadinho Bom apresenta a cantora e cavaquinista Ruanna

O Sabadinho Bom deste final de semana terá como atração a cantora e cavaquinista Ruanna, que promete um show versátil, com ritmos que vão do chorinho ao samba, com um toque de bolero. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“Nós temos, no Sabadinho Bom, uma referência muito importante para a cultura e para as artes de João Pessoa. Estamos finalizando o ano com sucessos repetidos nas tardes de sábado, na Praça Rio Branco, com o evento extremamente consolidado”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, no evento, os artistas locais são valorizados e, além disso, o Sabadinho Bom contribui para mobilizar e estimular a economia em torno do Centro Histórico, com as pessoas, cada vez mais, ocupando e dando vida àquele território.

“E o Sabadinho Bom é esse momento importante para garantirmos essa boa circulação do morador da cidade, do turista. As pessoas que gostam do Sabadinho Bom têm um verdadeiro circuito cultural ali para frequentar, desde a nossa Galeria Casarão 34, Casa da Pólvora, Hotel Globo, os bares, restaurantes, de maneira que a festa se estende da Praça Rio Branco para outros ambientes”, acrescenta o diretor.

A cantora Ruanna comemora a oportunidade de estrear no evento. “Desde que eu cheguei em João Pessoa, há quase dez anos, eu escuto falar no Sabadinho Bom e é, realmente, um evento consolidado, um evento que estou muito feliz por estar fazendo parte pela primeira vez. Já frequentei várias vezes e vi muitos colegas se apresentando. Sou do projeto Samba Leve, e com a mudança de roupagem do Sabadinho para o samba, vamos ter a honra de fazer parte desse evento tão importante para a cidade”, comenta.

O repertório vai ser a parte de samba clássico, do projeto Samba Leve, reunindo Clara Nunes, Cartola Adoniran Barbosa, Elis Regina que é uma grande influência para a artista, entre outros. Também vai ter alguns chorinhos clássicos. “Vamos trazer todo esse samba mais raiz, que todo mundo canta junto, que todo mundo gosta. Podem esperar um show bem versátil, mas que tem essa vertente do mais clássico”, diz Ruanna.

Ela ressalta que puxa um pouco ainda para a música latina no formato samba, com cavaquinho: “Algo meio Cartola”, considera. Além disso, vai ter ainda um toque de bolero, com a brasilidade na essência.

Entre as músicas que serão tocadas estão ‘O Mar Serenou’ de Clara Nunes; canções de Cartola; Benito de Paula; clássicos de Alcione; chorinhos como ‘Carinhoso’. Outras canções que fazem parte do repertório: ‘Andança’ de Beth Carvalho; ‘Preciso me Encontrar’ (Cartola); ‘Tiro ao Álvaro’ (Elis e Adoniran).

“É um passeio por um repertório que traz o foco nas mulheres. Tenho essa questão do empoderamento feminino, de trazer sempre composições e interpretações clássicas na voz das mulheres”, pontua.

A cantora e cavaquinista Ruanna estará acompanhada, no palco, por Uirá Garcia no violão, Ailma Ribeiro no cavaquinho, Del Santos e Rodrigo Amaral na percussão.