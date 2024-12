Nanda Costa revela separação com Lan Lanh ‘Comecei a olhar para outro lado’

Por MRNews



Nanda Costa revela separação e reconciliação com Lan Lanh: ‘Comecei a olhar para o lado’

Durante uma entrevista ao Mamilos Podcast, a atriz Nanda Costa abriu o coração e falou sobre um momento delicado de sua vida amorosa com Lan Lanh, com quem está junta desde 2014. Nanda revelou que, em 2018, o casal passou por um período de separação, mas a relação foi retomada após a atriz perceber o valor da parceria que as duas tinham.

O motivo da separação

De acordo com Nanda, o término aconteceu após quatro anos de namoro. “Comecei a olhar para o lado”, revelou a atriz, destacando que o relacionamento das duas era monogâmico, como haviam combinado desde o início. A decisão foi tomada com base no respeito mútuo e na sinceridade que sempre marcaram a relação do casal.

Lan Lanh, compreensiva, apoiou a escolha de Nanda. “Ela disse: ‘Vai viver’. E aí eu vivi, e que bom que eu quis voltar e deu tempo”, comentou a atriz. Durante esse período de afastamento, Nanda explorou novas experiências, mas percebeu o quanto a união com Lan Lanh era significativa para sua vida.

Reconciliação e vida pública

Após viver esse momento de autodescoberta, Nanda decidiu reatar o relacionamento com Lan Lanh, e as duas assumiram publicamente o romance em 2018. Para a atriz, a decisão de tornar pública a relação foi libertadora, permitindo que ela pudesse viver de forma mais leve e sem esconder quem realmente era.

“Fiz uma bagunça e voltei”, confessou Nanda, referindo-se ao período de afastamento. Ela também mencionou a diferença de idade entre as duas como um dos fatores que a levou a querer explorar outras possibilidades.

Uma relação baseada em respeito

Apesar do momento de separação, Nanda destacou que o respeito e a sinceridade foram fundamentais para que elas pudessem reatar e fortalecer ainda mais a relação. Hoje, o casal segue unido, mostrando que mesmo os momentos difíceis podem servir como aprendizado e fortalecimento de laços.

Nanda Costa e Lan Lanh são exemplo de como o amor e o respeito podem superar desafios, consolidando uma parceria que inspira muitas pessoas.

Hugo toma atitude extrema contra Volney em Mania de Você

Os próximos capítulos de Mania de Você, novela das nove da TV Globo, prometem momentos de tensão e reviravoltas dramáticas. Hugo (Danilo Grangheia), gerente do resort onde grande parte da trama se desenvolve, será o protagonista de um acontecimento impactante ao descobrir um crime sombrio cometido por Volney (Paulo Rocha) no passado. Consumido pela raiva e pela necessidade de proteger sua família, Hugo acabará tirando a vida do cunhado, desencadeando graves consequências.

Volney: mentor sombrio e segredos revelados

A relação conturbada entre Hugo e Volney sempre despertou desconfiança. Desde sua chegada ao Brasil, o hacker tem mostrado um comportamento enigmático e envolvido em mistérios. O ápice dessa tensão ocorre quando Diana (Vanessa Bueno) encontra passaportes falsos que levantam dúvidas sobre a real identidade do personagem.

Além disso, será revelado que Volney teve uma relação de mentor com Mavi (Chay Suede), vilão da trama, ensinando-lhe técnicas avançadas de hacking e até ajudando em ações ilícitas, como a manipulação de vídeos comprometedores. Esses atos já colocavam Volney no radar de Hugo, mas o ponto de ruptura virá com a descoberta de um crime grave cometido por ele em Portugal: o abuso de uma menor de idade.

O confronto fatal

Ao saber da verdade, Hugo será tomado por um sentimento de revolta e instinto de proteção, especialmente em relação à sua filha Bruna (Duda Batsow), que tinha uma convivência próxima com Volney. Determinado a afastar o hacker de sua família, ele o confrontará, exigindo que saia de sua casa.

A situação rapidamente se agravará, levando a uma discussão acalorada entre os dois. Hugo, em um momento de fúria, acabará matando Volney, em uma sequência que promete ser uma das mais emocionantes da novela.

Repercussões na trama

A morte de Volney trará profundas consequências para todos os personagens. Diana ficará devastada ao descobrir a verdade sobre o irmão de consideração, enquanto Hugo enfrentará um dilema moral e as repercussões legais de sua atitude extrema.

Além disso, a ausência de Volney abrirá espaço para novas tramas. Os segredos que ele guardava poderão surgir de formas inesperadas, trazendo ainda mais reviravoltas para a história.

Com um roteiro repleto de emoções e mistérios, Mania de Você continua a prender o público, mostrando que os limites entre amor, proteção e justiça podem ser perigosamente tênues.

Hugo descobre segredo de Diana e se surpreende em Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, exibida pela TV Globo, os telespectadores acompanharão momentos de tensão no relacionamento de Diana (Vanessa Bueno) e Hugo (Danilo Grangheia). O casal passará por uma crise séria, desencadeada pelas suspeitas de traição por parte do gerente do resort.

Hugo desconfia de Diana

A desconfiança de Hugo começa quando ele percebe que Diana está fazendo visitas frequentes à lancha de Jean Pierre (Lúcio Fernandes), um homem influente e rico. O gerente, tomado por ciúmes, começa a imaginar o pior e acredita estar sendo traído. Convencido de suas suspeitas, Hugo decide confrontar a esposa, exigindo explicações sobre os encontros misteriosos.

Diana revela a verdade

Ao ser questionada, Diana surpreende o marido ao revelar o verdadeiro motivo de suas visitas a Jean Pierre. A personagem explica que sua intenção não é trair Hugo, mas retomar sua carreira como designer de joias. Jean Pierre estaria disposto a ajudá-la nesse recomeço profissional, oferecendo suporte para que ela volte a atuar na área que ama.

Durante a conversa, Diana expressa sua decepção com as acusações do marido, exigindo que ele confie nela e a apoie nesse momento de recomeço. Hugo, por sua vez, se sentirá aliviado ao perceber que suas suspeitas estavam equivocadas e que a esposa não o traiu.

Desdobramentos da trama

A revelação de Diana promete trazer mudanças no relacionamento do casal. Além de aliviar a tensão, o momento servirá como uma oportunidade para Hugo refletir sobre suas atitudes e fortalecer o apoio à esposa. No entanto, o público deverá ficar atento aos próximos capítulos para descobrir se essa crise será realmente superada ou se novas intrigas surgirão para abalar a união de Diana e Hugo.

Mania de Você segue exibindo capítulos cheios de emoção e reviravoltas, prometendo conquistar ainda mais os telespectadores com o desenrolar dessa e de outras histórias.

Mania de Você: Luma Descobre o Terrível Segredo

A novela Mania de Você, sucesso das nove na Globo, tem garantido momentos de pura tensão e reviravoltas surpreendentes. Nos próximos capítulos, o público será impactado por uma revelação devastadora: Luma (Agatha Moreira) descobre que a vilã Mércia (Adriana Esteves) foi responsável pela morte de Alfredo (Fábio Assunção), seu pai biológico.

A revelação acontece durante um confronto explosivo entre Luma e Mércia. A assassina, mostrando seu lado mais cruel, não se intimida e tenta manipular a situação com provocações e sarcasmo. De forma fria e calculista, Mércia sugere que Luma deveria focar em sua vida pessoal em vez de buscar respostas sobre o passado. Durante a discussão, a vilã ainda faz comentários maldosos sobre as habilidades culinárias da jovem, evidenciando o quão venenosa pode ser.

Essa descoberta abala profundamente Luma, que passa a encarar Mércia como inimiga mortal. A jovem decide buscar justiça pela morte de Alfredo, o que promete trazer ainda mais tensão e emoção à trama. Essa mudança na dinâmica entre as personagens certamente será um dos pontos altos da novela, com cenas intensas e carregadas de emoção.

Dhu e Edmilson: outro núcleo em conflito

Enquanto Luma enfrenta Mércia, outro núcleo da novela também promete movimentar a história. Edmilson (Érico Brás) cria empecilhos no relacionamento entre Dhu (Ivy Souza) e Wagner (Bruno Quixotte). A decisão de Hugo (Danilo Grangheia) de contratar Edmilson para trabalhar no resort, acreditando que ele traria estabilidade, acaba gerando o efeito contrário e novos conflitos.

Com tantas reviravoltas e tramas paralelas, Mania de Você se consolida como um dos maiores sucessos do horário nobre, mantendo o público ansioso para cada novo capítulo. A tensão crescente e as conexões entre os personagens garantem momentos de arrepiar.

“Mania de Você”: Tragédia e Reviravoltas nos Próximos Capítulos

A novela Mania de Você prepara momentos de alta tensão e emoção nos próximos episódios. Em meio a conflitos intensos, uma morte inesperada promete abalar profundamente o enredo e impactar todos os personagens envolvidos. Esse desfecho trágico é resultado de uma briga violenta, que desencadeará uma sequência de eventos dramáticos.

Nos capítulos futuros, a rivalidade entre alguns personagens atinge níveis extremos, levando a confrontos físicos e psicológicos. Durante uma discussão acalorada, o embate foge do controle, culminando em uma agressão que será fatal para um dos protagonistas. A morte impactará diretamente as tramas principais, trazendo questionamentos sobre vingança, arrependimento e o verdadeiro significado de justiça.

Além disso, a perda levará outros personagens a refletirem sobre suas próprias escolhas. O sentimento de culpa pode dividir aliados, enquanto inimigos podem se aproveitar do momento de fragilidade para manipular a situação a seu favor. Essa reviravolta não apenas altera o destino da trama, mas também promete momentos emocionantes e imprevisíveis para o público.

Os desdobramentos dessa tragédia ainda não foram totalmente revelados, mas o impacto promete ser duradouro, desencadeando novas rivalidades e redefinindo alianças. Para os fãs da novela, é hora de preparar o coração para cenas carregadas de emoção e surpresas.

Mania de Você continua a se destacar por sua narrativa ousada e cheia de reviravoltas, mantendo os espectadores ansiosos pelo próximo capítulo. Fique atento para acompanhar todos os desdobramentos dessa trama envolvente!

Mania de Você: Luma Redescobre o Amor com Rhodes

Na novela Mania de Você, a trama ganha novos contornos emocionais com o desenvolvimento do relacionamento entre Luma e Rhodes. Após enfrentar um período de incertezas e desafios emocionais, Luma finalmente decide dar uma nova chance ao amor. O personagem Rhodes, interpretado de forma carismática, conquista a protagonista com sua gentileza e apoio nos momentos difíceis.

A história de Luma é marcada por um passado de decepções, mas sua interação com Rhodes traz uma nova perspectiva para sua vida. Ele surge como um porto seguro, oferecendo a ela a oportunidade de reavaliar suas escolhas e abrir o coração para um novo começo. Esse desenvolvimento não só reforça a força de Luma como personagem, mas também inspira os espectadores a acreditarem na possibilidade de recomeços, mesmo após momentos difíceis.

Além de abordar o romance, a trama explora temas como superação, confiança e o impacto das segundas chances. A conexão entre os dois personagens promete conquistar os fãs da novela, que já demonstram grande entusiasmo com os desdobramentos desse relacionamento.

Nos próximos capítulos, o público poderá acompanhar como Luma e Rhodes enfrentarão os desafios que vêm com a decisão de se envolverem romanticamente. A química entre os dois promete momentos emocionantes e um novo rumo para a narrativa de Mania de Você.

Cristiano em “Mania de Você”: um destino incerto e o drama de Michele

A novela Mania de Você trouxe Cristiano (Bruno Montaleone) como um personagem de destaque no início, mas ele foi gradualmente relegado a segundo plano. Preso em Portugal após se envolver em uma operação ilegal de transporte de animais, o personagem agora está no limbo narrativo. Desde sua prisão, Cristiano tem sido apenas citado, especialmente por Michele (Alanis Guillen), que tenta equilibrar seus próprios desafios enquanto busca formas de ajudá-lo.

Cristiano foi vítima de tráfico de pessoas ao lado de Michele, mas enquanto ela conseguiu retornar ao Brasil, ele foi capturado durante uma operação. Desde então, sua detenção é marcada pela incerteza, sem perspectivas de libertação. A situação é agravada pela falta de apoio: a irmã de Michele, Ísis (Mariana Ximenes), recusou-se a contratar um advogado para defendê-lo. Daniel (Samuel de Assis), colega de Michele, ofereceu ajuda, mas a personagem hesita em aceitá-la.

Enquanto isso, Michele tenta seguir em frente, agora trabalhando ao lado de Daniel, o que gera um possível interesse romântico. Nos próximos capítulos, Michele receberá uma carta de Cristiano, o que mostrará que a comunicação entre eles continua. No entanto, esse contato parece cada vez mais frágil, refletindo o crescente afastamento entre o casal.

De acordo com informações de bastidores, não há planos para o retorno imediato de Cristiano à trama. A crescente proximidade entre Michele e Daniel sugere que a história de Cristiano pode permanecer em pausa, sendo um reflexo das consequências devastadoras de escolhas erradas.

A ausência de Cristiano na narrativa principal desperta questionamentos entre os telespectadores, que aguardam um desfecho para o personagem. Ele terá uma redenção ou continuará como um exemplo de como decisões ruins podem levar a um destino trágico? As próximas semanas prometem revelar mais sobre o impacto de suas ações na vida de Michele e no desenvolvimento da trama.

Rudá e Luma viajam juntos em “Mania de Você”: nova etapa cheia de tensões

A novela Mania de Você, escrita por João Emanuel Carneiro, promete trazer fortes emoções nos próximos capítulos. Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira), agora unidos por uma causa maior, decidem viajar ao Rio de Janeiro para buscar uma prova crucial: uma gravação que pode inocentar Rudá do assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi).

Essa viagem marca um ponto de virada na trama. Luma, arrependida de suas ações passadas, resolve ajudar o ex-namorado a limpar seu nome. Ela revela que a gravação está em posse de uma amiga, e ambos partem em busca do material, mesmo enfrentando a oposição de Viola (Gabz), atual namorada de Rudá.

Antes de sair de Angra, Luma enfrenta outros desafios. No restaurante Maresia, ela se compromete a tentar ajudar os moradores locais, que estão sendo ameaçados de perder suas casas por conta de uma desapropriação. Isso gera ainda mais conflitos e pressiona a personagem, que está determinada a mudar seu destino e o de quem está ao seu redor.

Enquanto isso, Mércia (Adriana Esteves) descobre os planos de Luma e decide interferir, indo também para o Rio. Sua atitude promete complicar ainda mais a jornada de Luma e Rudá, trazendo à tona novas intrigas e revelações que podem mudar o curso da história.

Mania de Você vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na TV Globo. Para quem não quer perder nenhum detalhe dessa trama cheia de reviravoltas, acompanhar as atualizações é essencial, já que a novela segue conquistando o público com histórias marcantes e atuações intensas.

Tomás surpreende em “Mania de Você” ao renunciar fortuna e mudar para favela

A novela Mania de Você trouxe uma reviravolta impactante com a decisão de Tomás (Paulo Mendes), que renuncia à fortuna de sua avó, Berta (Eliane Giardini), para começar uma vida do zero na favela ao lado de Evelyn (Gi Fernandes). Influenciado por Marlete Tresoitão (Magda Gomes), o rapaz decide fazer um voto de pobreza e construir seu futuro com o próprio esforço, uma atitude que desagrada profundamente Leidi (Thalita Carauta) e Sirley (David Junior).

A ideia surge inicialmente como uma estratégia de Marlete para incentivar Tomás a ser mais independente. Entretanto, a decisão do jovem pega a todos de surpresa, especialmente Leidi, que tenta convencê-lo de que a vida na comunidade será insustentável. Sirley, motorista da família, também faz de tudo para reverter a situação, mas não consegue mudar os planos do rapaz.

Enquanto isso, Ísis (Mariana Ximenes), mãe de Tomás, vê na atitude do filho uma oportunidade para se vingar de Leidi, sua rival. Já Berta, embora preocupada, respeita a escolha do neto e passa a considerar doar boa parte de sua fortuna para instituições de caridade.

Após o casamento com Evelyn, Tomás e sua esposa se mudam para um pequeno quarto na favela. Evelyn fica chocada ao perceber que as condições de vida no local são ainda piores do que imaginava, reacendendo conflitos entre ela e a falsa mãe, Leidi. Esta, por sua vez, visita o casal e, horrorizada, espalha que o bisneto de Berta nascerá em condições degradantes.

A trama escrita por João Emanuel Carneiro continua a explorar as complexas dinâmicas familiares e os impactos das escolhas individuais, com um elenco que inclui Adriana Esteves, Nicolas Prattes e Agatha Moreira. O público segue intrigado com os desdobramentos dessa história cheia de desafios e transformações.

Amor de Mãe

A novela Amor de Mãe conquistou os telespectadores com momentos emocionantes, e a recente morte de Vinícius (Antônio Benício) trouxe forte impacto à trama. O personagem, baleado, perdeu a vida nos braços do pai, Raul (Murilo Benício), em uma cena cheia de intensidade e emoção.

Raul, tomado pela dor, expressa o amor incondicional pelo filho em suas últimas palavras: “Eu te amo muito, meu filho… Mais que tudo.” O momento comoveu o público e foi amplamente comentado nas redes sociais, destacando a atuação dos atores.

Antônio Benício, estreante em novelas, recebeu elogios de sua mãe, Alessandra Negrini, que compartilhou seu orgulho nas redes sociais, assim como Murilo Benício, que também expressou sua emoção ao contracenar com o filho. A parceria familiar trouxe autenticidade à cena e foi celebrada pelo público e crítica.

Essa sequência marcou um dos pontos altos da novela, mostrando a força dos laços familiares e a intensidade do drama que caracteriza Amor de Mãe, consolidando-a como um marco no horário nobre.

Mania de Você: Leidi descobre traição de Sirlei e trama esquenta

Nos próximos episódios de Mania de Você, a vida de Leidi (Thalita Carauta) desmorona ao descobrir que Sirlei (David Junior) está envolvido com Ísis (Mariana Ximenes). A informação vem de Marlete (Magda Gomes), que flagra os dois em um momento íntimo. Conhecida por seu sarcasmo, Marlete confronta Leidi e a provoca, afirmando que ela tem “vocação pra corna”.

Essa descoberta reacende mágoas antigas, já que Ísis também foi pivô de traições em seu relacionamento anterior. Movida pela raiva, Leidi considera tomar medidas drásticas para acabar com a rival, chegando a sugerir que Marlete, ex-criminosa, volte aos seus métodos do passado para “resolver” a situação. Contudo, Marlete, apesar de sua aparente redenção, não descarta a possibilidade de ajudar Leidi, mas insiste em provocá-la, afirmando que as traições fazem parte de sua natureza.

A trama ganha um tom ainda mais tenso e cômico com o duelo de personalidades. Enquanto Marlete continua desempenhando o papel de falsa mãe de Evelyn (Gi Fernandes), ela demonstra que sua habilidade de manipular e fomentar intrigas está longe de desaparecer. A personagem mistura humor ácido com uma dose de drama, tornando-se um elemento central nos conflitos entre Leidi e Ísis.

Esses acontecimentos prometem mexer ainda mais com a dinâmica da novela das nove, trazendo momentos de confronto, tensões inesperadas e reviravoltas que devem prender a atenção do público. Entre o humor e o drama, Mania de Você continua a explorar os limites das relações e as consequências das escolhas de seus personagens, com episódios cada vez mais intensos e imprevisíveis.

Mania de Você: O segredo de Volney e o drama de Mavi intensificam a trama

Na novela das nove da Globo, Mania de Você, as tensões familiares alcançam novos patamares com a revelação de um segredo devastador. Mavi (Chay Suede), que sempre confiou no irmão Volney (Paulo Rocha), descobre que ele está manipulando Mércia (Adriana Esteves) para se apoderar de sua fortuna de 40 milhões de dólares. A traição abala profundamente o vilão, que chega a desabar emocionalmente ao se dar conta da dimensão do plano de Volney.

Volney, que já demonstrava ser calculista, revela-se ainda mais perigoso do que aparentava. Enquanto isso, Mércia começa a mostrar sinais de que está mais no controle da situação do que Volney imaginava. Em uma cena carregada de tensão, ela confronta Mavi e impõe condições para deixá-lo “livre”, exigindo que ele se afaste de Viola. O clima de rivalidade entre mãe e filho se intensifica, evidenciando uma luta de poder que promete desdobramentos ainda mais intensos.

Mércia, por sua vez, se defende ao afirmar que suas ações visam proteger a família, mesmo quando suas intenções parecem egoístas. Manipuladora, ela utiliza esse discurso para tentar persuadir Mavi e justificar seus atos, deixando a situação ainda mais caótica.

Nos próximos capítulos, espera-se que Mavi tome medidas para enfrentar as traições e retomar o controle de sua vida, enquanto Mércia e Volney continuam suas intrigas. A trama, repleta de reviravoltas emocionantes, mantém o público cativado e ansioso para descobrir os próximos passos dessa complexa dinâmica familiar.

“Marcel Revela Verdade Sobre Viola em ‘Mania de Você’”

A novela “Mania de Você”, da Rede Globo, apresentou um novo capítulo repleto de reviravoltas. Marcel, interpretado por Rafael Cardoso, fez uma revelação impactante sobre Viola, personagem de Gabz. Ele afirmou conhecer o nome real de Viola e que sua mãe biológica está mais perto do que ela imagina.

Essa declaração deixou Viola intrigada e curiosa, gerando muitas especulações entre os fãs. Será que Viola finalmente descobrirá sua verdadeira identidade? A revelação de Marcel pode mudar completamente a dinâmica da trama.

A relação entre Marcel e Viola tem sido central na novela. Agora, com essa nova informação, o público se pergunta: o que Marcel realmente quer de Viola? Será que ele está tentando protegê-la ou manipulá-la?

A novela “Mania de Você” tem atraído atenção por suas histórias envolventes e personagens complexos. O desenrolar dessa trama promete manter os telespectadores ansiosos. A cada capítulo, novas surpresas e segredos são revelados.

A atuação de Gabz como Viola tem sido elogiada pela crítica e pelo público. Sua personagem, cheia de mistérios, tem gerado grande curiosidade. Já Rafael Cardoso, como Marcel, tem demonstrado sua habilidade em interpretar personagens complexos.

Agora, resta saber como Viola reagirá à revelação de Marcel. Será que ela conseguirá descobrir a verdade sobre sua mãe biológica? A novela “Mania de Você” continua com muitas surpresas. Não perca!