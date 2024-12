ASSISTIR AO Ajax x FC Utrecht PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (04/12)

Por MRNews



A partida Ajax x FC Utrecht acontece HOJE (04/12), às 15 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Ajax que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Ajax x FC Utrecht: Prognóstico da Eredivisie 2024

Na próxima quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, Ajax e FC Utrecht se enfrentam no Johan Cruijff Arena em um jogo decisivo para a parte superior da tabela da Eredivisie. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto, e este confronto promete ser crucial para as pretensões de ambos os times na competição.

Ajax: Enfrentando a Pressão com Bons Resultados

O Ajax chega para este duelo em ótima forma, recuperando-se bem da derrota para o Real Sociedad na Europa League, ao vencer o NEC por 2 a 1 no fim de semana. Esse resultado colocou o time de Francesco Farioli em segundo lugar, superando o Utrecht. Com uma invencibilidade de 11 jogos na liga (9 vitórias e 2 empates), o Ajax tem sido uma força no campeonato, especialmente em casa, onde venceu todos os seus seis jogos na temporada. O time ainda possui uma das melhores linhas de ataque, marcando dois ou mais gols em cinco dos últimos jogos da liga.

No entanto, a equipe não estará completa para o confronto. Brian Brobbey e Mika Godts estão de fora, mas Wout Weghorst, que se destacou contra o NEC, deve continuar como titular. Além disso, o Ajax ainda sofre com a ausência do defensor Gaston Ávila, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho.

FC Utrecht: Buscando Recuperação Após Derrota Pesada

Por outro lado, o FC Utrecht vive um bom momento, apesar da derrota contundente por 5 a 2 para o PSV no último fim de semana. Mesmo com esse tropeço, Utrecht vem mostrando bom futebol, ocupando a terceira posição na tabela. Com um recorde de cinco vitórias consecutivas fora de casa, a equipe de Ron Jans tem sido sólida em jogos longe de seus domínios, mas a derrota recente mostrou que a defesa do time ainda precisa de ajustes, já que sofreu 17 gols na temporada — a maior quantidade entre os seis primeiros da Eredivisie.

O Utrecht, porém, não contará com alguns jogadores importantes. O goleiro Kevin Gadellaam e os defensores Alonzo Engwanda e Kolbeinn Finnsson estão fora de combate devido a lesões, e o meio-campista Can Bozdogan é dúvida para o jogo.

Projeção para o Jogo

O Ajax, com sua força em casa e um ataque afiado, é favorito para vencer, mas o Utrecht não pode ser subestimado, especialmente considerando seu bom desempenho fora de casa. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas a qualidade do Ajax deve prevalecer no fim.

Escalações Prováveis:

Ajax : Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Hlynsson, Weghorst, Berghuis

: Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Hlynsson, Weghorst, Berghuis FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Fraulo, Jensen, Aaronson; Rodriguez, Descotte, Cathline

Previsão do Resultado: Ajax 2-1 Utrecht

Com o Ajax mantendo um excelente aproveitamento em casa e o Utrecht enfrentando dificuldades defensivas, a expectativa é de uma vitória do time da casa, mas com a visita do Utrecht oferecendo resistência.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.