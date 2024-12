Tadeu Mathias lança álbum com repertório de Geraldo Azevedo

Foto/Divulgação.

O cantor paraibano Tadeu Mathias anunciou para o dia 13 de dezembro o lançamento, nas plataformas digitais, do álbum Geraldianas, no qual interpreta Geraldo Azevedo.

Tadeu Mathias chegou à cena musical de João Pessoa na segunda metade da década de 1970. Dividiu o palco com Elba Ramalho, que ainda não era um nome nacional, no show Baião de Dois.

Era um belo rapaz, de cabelos longos e olhos irresistíveis tanto para as moças quanto para os rapazes da época. Cantava lindamente e se acompanhava muito bem ao violão.

Nas rodas de amigas e amigos, seduzia todo mundo quando cantava uma música chamada Dia Branco, que ainda não havia sido gravada. Era uma parceria de Geraldo Azevedo com Renato Rocha.

Quando dividiu o palco com o compositor Ivan Santos e o percussionista Firmino num show que fez muito sucesso na João Pessoa do final dos anos 1970, Tadeu levava a plateia ao êxtase no momento em que, sozinho, fazia Dia Branco. Uma performance arrebatadora para uma canção muito bonita.

A lembrança do Tadeu jovem cantando Dia Branco confirma que o artista sempre foi geraldiano. Mais de quatro décadas depois, Geraldianas é o nome do álbum que Tadeu Mathias está lançando, todo dedicado ao repertório autoral de Geraldo Azevedo, que vai completar 80 anos logo mais, no dia 11 de janeiro de 2025.

De lá para cá, Tadeu e Geraldo mantiveram relações profissionais e de amizade. Debruçar-se sobre as canções do compositor pernambucano é consequência desse vínculo. E um justíssimo tributo ao inspirado melodista e hábil violonista que Geraldo Azevedo é.

Geraldianas reúne 11 canções de Geraldo Azevedo. O Coração Já se Rendeu é uma parceria de Geraldo com Tadeu. As outras 10 são sucessos, praticamente obrigatórias no set list dos shows do pernambucano.

Bicho de 7 Cabeças, de Geraldo, Zé Ramalho e Renato Rocha, está no álbum Bicho de 7 Cabeças, de 1979. Foi consagrada através do dueto de Geraldo com Elba Ramalho.

Dia Branco e Coqueiros (parceria com Marcus Vinícius) são do disco Inclinações Musicais, de 1981. Já Sabor Colorido (Geraldo sozinho) é de Tempo Tempero, de 1984.

O Princípio do Prazer (Geraldo sem parceria), Chorando e Cantando (com Fausto Nilo) e Dona da Minha Cabeça (novamente Nilo) aparecem no álbum De Outra Maneira, de 1986.

Sétimo Céu (com Fausto Nilo), Parceiro das Délicias (com Capinan) e Tanto Querer (com Nando Cordel) estão no álbum Eterno Presente, de 1988.

Tadeu Mathias fez a direção artística e musical e trabalhou com dois músicos – Janison de Carvalho e Junior Scooby – na gravação do álbum Geraldianas. Com Janison, dividiu os arranjos.

O repertório do álbum percorre nove anos da discografia de Geraldo Azevedo. Pode ser considerado o seu período mais criativo, de consolidação do seu sucesso e de conquista de um público muito fiel.

Tadeu Mathias mirou nesse período para tirar o seu retrato de Geraldo Azevedo. E o fez com amor e delicadeza, admiração e reverência.

Geraldianas é sensível fotografia do pernambucano Geraldo Azevedo tirada pelo paraibano Tadeu Mathias. Um tem lugar de fala para homenagear o outro.