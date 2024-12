Túlio Melo e Big Band Rubacão Jazz fazem concerto especial em homenagem a Frank Sinatra

Prepare-se para uma noite inesquecível de música e nostalgia! Nesta quinta-feira (5), às 18h30, a Big Band Rubacão Jazz e o renomado cantor Túlio Melo se unem para apresentar o concerto especial de final de ano ‘Sinatra In Concert’, no Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico, com entrada e estacionamento gratuitos. Antes, às 17h30, se apresenta o grupo Curta Ópera PB. O evento integra o projeto ‘Viva o Centro com Música’ e será uma homenagem ao lendário Frank Sinatra, com interpretações impecáveis de seus maiores sucessos.

Túlio Melo, cantor paraibano com mais de 20 anos de experiência, trará sua voz poderosa e versatilidade para o palco, interpretando clássicos atemporais de Sinatra. Com uma trajetória que inclui estudos de ópera na UFPB, jazz na New York Jazz Academy e apresentações em navios de cruzeiro internacionais, Túlio é reconhecido por sua elegância e carisma, consolidando-se como um dos grandes nomes da música na Paraíba.

A Big Band Rubacão Jazz, conhecida por sua sonoridade impecável e energia contagiante, irá acompanhar Túlio Melo nesta jornada musical. Com mais de uma década de atuação, a orquestra é um dos pilares da cena cultural de João Pessoa, dedicando-se não só à performance, mas também à pesquisa e valorização da música brasileira.

O ‘Sinatra In Concert’ promete uma experiência única para o público, com a combinação da maestria da Big Band Rubacão Jazz, o talento inigualável de Túlio Melo e a magia das canções de Frank Sinatra. O concerto especial é uma parceria entre o projeto ‘Viva o Centro com Música’, da Prefeitura de João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e TV Câmara.

Sobre Túlio Melo – Cantor paraibano com 36 anos de idade e mais de 20 anos de carreira, Túlio Melo possui uma vasta experiência no cenário musical. Estudou ópera na Universidade Federal da Paraíba e jazz na New York Jazz Academy. Atuou como cantor em bandas de festa, eventos privados e cerimônias de casamento, além de ter trabalhado em navios de cruzeiro internacionais por 10 anos. Multi-instrumentista, arranjador e compositor, Túlio lançou dois álbuns (2013 e 2024) e se apresenta em navios de cruzeiro como artista convidado, festivais de música e eventos privados por todo o Brasil.

Sobre a Big Band Rubacão Jazz – Com mais de 10 anos de atuação, a Big Band Rubacão Jazz é uma orquestra que se destaca no cenário cultural de João Pessoa. Sua formação clássica inclui naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de instrumentos como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo. A Rubacão Jazz vai além da performance instrumental, dedicando-se à pesquisa histórica do repertório brasileiro e ao resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório abrange diversos estilos, do Frevo ao Jazz, incluindo clássicos internacionais e músicas de compositores e arranjadores locais.

Curta Ópera PB – Grupo de canto lírico paraibano, que surgiu em 2024, após apresentações no projeto ‘Viva o Centro com Música’, no Centro Cultural São Francisco. É formado por quatro cantores líricos: Izadora França, Leonardo Domingos, Klaiton D´Araújo e Eduardo Cunha Lima, e dois pianistas: Vinicius Sales e Hamurabi Ferreira. Os cantores são conduzidos pelo professor e maestro Carlos Anísio.

Viva o Centro com Música – É uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. Em sua segunda edição, que teve início em agosto e vai até janeiro de 2025, o projeto busca revitalizar o Centro Histórico da Capital através da cultura, especialmente a música. O projeto também abre espaço para inovação tecnológica. Por meio de uma pesquisa pioneira, o ‘Viva o Centro com Música’ explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.

Serviço:

Evento: Sinatra In Concert: Big Band Rubacão Jazz e Túlio Melo

Data: 05 de dezembro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Centro Cultural São Francisco