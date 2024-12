Cícero Lucena recebe embaixador do Irã e projeta parcerias para promover avanços em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena recebeu a visita, nesta terça-feira (3), do embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, e do seu segundo secretário, Mehdi Ghasemi, ocasião em que conversaram sobre parcerias que devem fazer João Pessoa avançar ainda mais em seu desenvolvimento econômico. Os destaques do encontro foram as ações nas áreas da construção civil e do turismo.

Cícero Lucena ressaltou que a capital paraibana está em pleno crescimento, o que tem tornado a cidade um local ideal para investir com segurança. “João Pessoa tem o menor índice de desemprego da história, com fortalecimento grande da construção civil e do turismo. A cidade tem uma estrutura educacional universitária forte e isso tem nos proporcionado novos investimentos na área de tecnologia, como também na indústria do turismo”, enfatizou.

O prefeito destacou, ainda, a parceria com o Governo do Estado, que tem facilitado o crescimento da cidade. “João Pessoa está entre as cidades mais procuradas do Brasil e isso nos traz a responsabilidade de nos prepararmos para absorver esse desenvolvimento, quer seja na área de infraestrutura, qualificação de mão-de-obra, educação e segurança de negócios para aqueles que estão vindo investir aqui. E tudo o que precisa de ações do Governo do Estado e da Prefeitura, isso está ocorrendo. A previsão de crescimento do PIB da Paraíba é o dobro da média do Brasil e João Pessoa com presença maior, por ser a capital, também é responsável por esse crescimento”, acrescentou.

O embaixador iraniano Abdollah Nekounam elogiou a cidade que, segundo ele, está ativa. “Neste curto período que rodamos pela cidade percebi que está ativa e com muitas construções. Neste sentido, gostaria de parabenizar o senhor e sua equipe que estão ativos nesta área de construção”, disse.

O embaixador enfatizou que João Pessoa é uma cidade com caminho fértil para parcerias com o seu país. “Essa cidade tem um caminho frutífero com crescimento elevado. As experiências do prefeito, isso é muito importante e essa conjunção dará resultado e sucesso. Espero muito o desenvolvimento e crescimento dessa cidade com todas essas características. Minha mente está trabalhando para ver o melhor caminho para uma parceria. Esperamos que com sua experiência possamos ter as capacidades de cooperação com essa cidade”, concluiu.