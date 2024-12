QUE HORAS COMEÇA Cabocla E Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 2/12.

Quinta-feira, 05/12/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:25 Sessão da Tarde – Viagem 2: A Ilha Misteriosa

16:50 Vale a Pena Ver de Novo – Tieta

17:20 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 Garota do Momento

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Volta Por Cima

20:30 Jornal Nacional

21:20 Mania de Você

22:25 Rensga Hits!, O FIlme

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Volta Por Cima

02:35 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II

